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İyi Partili Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri AK Parti sıralarına katıldı

İHA

Palandöken Belediyesi İyi Parti Meclis Üyeleri Burhanettin Atmaca ve Sebeki Yılmaz, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldılar. Meclis üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın başarılı çalışmaları, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun yakın ilgi ve alakası neticesinde AK Parti sıralarına katıldıklarını ifade ettiler.

İyi Partili Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri AK Parti sıralarına katıldı

Palandöken Belediyesi İyi Parti Meclis Üyeleri Burhanettin Atmaca ve Sebeki Yılmaz, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldılar. Meclis üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın başarılı çalışmaları, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun yakın ilgi ve alakası neticesinde AK Parti sıralarına katıldıklarını ifade ettiler.
Erzurum’un Palandöken ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti’den seçilen 2 meclis üyesi, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve çok sayıda üye katıldı.
Öz: Hoş Geldiniz
Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz yaptı. Başkan Öz şunları söyledi: “Kıymetli arkadaşlar; biliyorsunuz AK Partimiz Türkiye’nin uzun zamandan beri kaderinde etkili olan siyasi partidir. Yani Türkiye’nin kaderinde önemli partiler gelmiş ama Türkiye’yi ileri götürme anlamında olumlu yönde, çok büyük emekleri olan bir parti. Halkımızın teveccühüne mazhar olmaya devam ediyor. Bu vesileyle bize geçmiş dönemde de bize yakın olan iki kardeşimiz İyi Partiden AK Partimize müracaat ettiler. Bizde onları büyük bir hüsnü niyetle kabul ediyoruz. Arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. AK Partimizin de ülkemize yapacağı hizmetlerin böyle katılımlarla daha da heyecanlı bir şekilde yürüyeceğine olan inancımı belirtiyorum. Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar’a, Palandöken İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlu’na, Büyükşehir Belediyle Başkanımız Mehmet Sekmen’e de katkılarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum.”
Aydemir’den Katkısı Olanlara Teşekkür
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken ilçe teşkilatına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e teşekkürlerini dile getirerek, “AK Parti Türkiye sathını eserler üzerine inşa etti. Eserler üzerine inşa edilen bir partiyiz. Nereye giderseniz gidin AK Partinin son 18 yıldaki hizmetleriyle karşılaşırsınız. Bu sadece Erzurum özeli için değil, Türkiye için geçerli. Dolayısıyla başka farklı partilerde siyaset yapan kardeşlerimizin de hakşinas olanlarda, bizim bu yaptıklarımızı teslim noktasında kayda geçiyorlar. O kayda geçenlerden Palandöken Belediyesi meclis üyelerimiz Burhanettin Bey, Sebeki bey bizimle beraber çalışma kararı aldılar. Kendilerine Ak yuvada inşallah çok daha özel hizmetler yapma imkânı müjdesini veriyorum. Çünkü böyle bir zemin var bizde. Onlarla birlikte bir de Karayazıdan gelen, başka ilçelerden gelen kardeşlerimiz, muhtarlarımız var. Onlar da AK Parti’de bu dönem siyaset yapacaklar. Onlarda yine başka partilerde meclis aday adayıydılar, adaydılar. Onlara da partimize hoş geldiniz diyorum. Allah’ın izniyle çok sağlam bir zeminimiz var. Kardeşlerimizle birlikte daha da iyi noktalara gidecek. Birlikte kardeş hane hizmetlerimizi katlayarak götüreceğiz. Burada Palandöken ilçe teşkilatına, Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar’a özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bir yılık zamanda, güzel gönül köprüleri atmışlar ki iş bu noktaya geldi. Büyükşehir Belediye başkanımız Mehmet Sekmen’e minnettarlığımızı ifade ediyorum. Yine teşkilatımızın başında İl Başkanımız Mehmet Emin Öz’e teşekkür ediyoruz. AK kadroda bulunan, şu sonuca gelmede katkısı olan herkese bir milletvekili olarak teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, her toplantıda AK Parti’nin bir özel yuva hükmünde olduğunu söylüyor. Herkesin burada yer bulacağını söylüyor. Bizde bunun temsilcisi olarak, herkesi bu yuvaya davet ediyoruz. Gelen herkes AK yuvada, burada huzur bulur. Yapılan eserlerde kendilerine pay bulur. Bundan sonra da diğer arkadaşlarımızda bizimle Baber olursa mutluluk duyarız. Bu vesile ile arkadaşlarımıza tekrar hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum.” diye konuştu
Sekmen: “Bizim her gelene kapımız açık”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Güzel bir toplantıda arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum.” Sözleriyle konuşmasına başladı. Başkan Sekmen, “Kendi özgür iradeleriyle tercih edip aramıza katıldılar. Bizim her gelene kapımız açık. Vekilimizin de belirttiği gibi bizim partimiz herkese yer verebilecek bir parti. 82 milyonumuza kucak açan bir partiyiz. Arzumuz ülkemize en güzel hizmetleri ayrım yapmadan birlik beraberlik içinde sunmak. Kardeşlerimize hayırlı olsun. Erzurum’umuza hizmet etmenin gururunu hep beraber yaşayacağız.” Şeklinde duygu ve düşüncelerini aktardı.
‘Başkan Sunar’ın başarılı çalışmaları bizi Ak Parti’ye çekti’
AK Partiye katılan Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri Burhanettin Atmaca ve Sebeki Yılmaz da, AK Partiye katılmalarında Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun katkılarına dikkat çekerek, “Bizi AK Partiye Belediye Başkanımızın başarılı çalışmaları çekti.” dediler
AK Parti sıralarına katılan Meclis Üyesi Atmaca, “AK Partiye gelmekten büyük bir gurur duyuyorum. Malumunuz seçimlerden önce İyi Partiye 450 kişiyle giriş yaptık aday olduk. Ama ne yazık ki istediğimizi İyi Parti de bulamadık. Netice itibariyle İyi Partiden istifa ettik. Palandöken Belediye başkanımız Muhammet Sunar ve İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlu’nun gayretleri, başarıları bizi AK Partiye bağladı. Bizde 450 kişi olarak AK Partiye katıldık. Pazara kadar değil de mezara kadar AK Partide hizmet vermeye çalışacağız.” dedi
Yılmaz ise, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın parti ayrımı yapmadan hizmet ettiğini belirterek, “Gerçekten hiç bir ayrımda bulunmadan, parti ayrımı yapmadan hizmet eden bir belediye başkanımız var. Yönetime uygun olduğunu, siyaset önderi olduğunu ve memlekete yararlı olacağına kanaat getirip AK Partiye geçtik . Herkese hayırlı uğurlu olsun diyor. Saygılar sunuyorum.” Şeklinde konuştu.

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