Atatürk Üniversitesi, Tübitak Araştırma Projeleri Yarışmasına ev sahipliği yaptı

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen ve bilim insanlarının yetiştirilmesinde önemli bir basamak olan 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisine ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) sergi salonunda gerçekleşen bölge sergisinin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın mesajının okunmasıyla başlayan açılış programı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın konuşmasıyla devam etti.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, değişen ve dönüşen dünyanın rüzgârına kapılıp savrulmaktan kurtulmanın yolunun sağlam bir kültüre ve teknolojik alt yapıya sahip olmaktan geçtiğini söyledi.

“2023, 2053 ve 2071 Hedeflerini Gerçekleştirmek Bir Beka Meselesi Oldu”

Kadim kültürümüzün bizlere sunduğu mirası günümüzün teknolojik imkânlarıyla birleştirmek zorunda olduğumuzu ifade eden Rektör Çomaklı, “Bu zorunluluk etrafımızı saran ateş çemberi içerisinde daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmenin bir görev olmaktan çok bir beka meselesi olduğunu artık tam anlamıyla idrak etmemiz gerekiyor” dedi.

Devletimizin bütün kurumlarının üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini vurgulayan Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Üniversitemizde proje kültürünün yerleşmesi noktasında çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu konuda ülkemizin en önemli kurumu olan TÜBİTAK ile çok önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Gençlerimizin dimağında proje kültürünün yerleşmesi için tertip edilen, her geçen yıl daha başarılı sonuçlar doğuran Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının, Atatürk Üniversitesi olarak bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Açılışta Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman da birer konuşma yaptılar.

Sergi 11 Mart Tarihine Kadar Ziyaret Edilebilecek

Gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında projeler; özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre jüri tarafından değerlendiriliyor ve bölge yarışmasında birincilik alan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.

9 ilden 100 projenin yer aldığı 51. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi, 11 Mart tarihine kadar ATASEM sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

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