Alaca katliamı unutulmadı Alaca şehitlerine anma töreni Başkan Orhan; “Bin yıl geçse de unutmayacağız”

1918 yılında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından acımasızca katledilen 278 vatandaş için her yıl olduğu gibi bu yılda anma töreni düzenlendi.

Aziziye’nin Alaca Mahallesi’nde 102 yıl önce meydana gelen menfur hadisede Ermeni çeteleri kadın, erkek, çocuk demeden köy meydanında süngüleriyle vatandaşı katledip soykırım yapmıştı. Asrın en büyük hadiselerinden biri olduğu dilden dile dolaşan katliam bir kez daha lanetlendi, şehitler anıldı, dualar okundu.

Tören, Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı, Garnizon Komutanları, Milli Eğitim ilçe müdürü ve şube müdürleri Tarım İlçe Müdürü ve Şube müdürleri ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta çağ Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu’nun da katıldığı törende protokolün şehitliğe çelenk sunumu ve askeri manganın havaya saygı atışı ile başladı. Alaca ilkokulu öğrencilerinin şiirleri ve okumaları ile devam eden törende Mahalle Muhtarı Veysel Özkaya söz aldı. Alaca Mahalle Muhtarı Özkaya, Ermenilerin 102 yıl önce köylerinde vahşi katliama imza attığını söyledi. Özkaya, Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamın insanlık ayıbı olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta çağ Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Ermenilerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde 500 bin Müslümanı katlettiğini ve Ermeni soykırımı yalanlarının vücut bulduğu yerin Alaca olduğunu dile getirdi. Alaca'da 278 MüslümanTürk'ün Ermenilerce katledildiğinin belgelerle ve toplu mezarlıklar ile dünya kamuoyuna deklare edildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, “Ermeni meselesinin Türkiye'nin değil, bütün Ortadoğu ve Kafkaslarda çıkar ve emeli olan emperyalist güçlerin uluslararası problemi olduğunu işaret etti.

Başkan Orhan; Bin yıl geçsede unutulmayacak

Alaca Mahallesi’nde yapılan tören sonrasında katliamın 102. Yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, son yıllarda Ermeni diasporasının Sözde Ermeni katliamı tezini ortaya koyup Türkiye’yi cezalandırma gayretinde olduğunu hatırlattı. Lobicilik marifetiyle kendilerine sözde katliam yapıldığını iddia edenlerin Alaca’ya gelmelerini öneren Başkan Orhan, “Yüzleri tutarsa yapılan katliamı bizzat burada yerinde görebilirler. Toplu mezarlar ve anlatımlarla dedelerinin başaktörü olduğu gerçek soykırımı hissetmek bile zor olmayacaktır. Alaca’da toplu mezarların yanından bile geçtiğinizde o yıllardaki menfur hadiseyi iliklerinize kadar hissedeceğinizden eminim. Alaca katliamı bin yıl geçse de unutulmayacak dün gibi diri tutulacak bir hadisedir.” diye konuştu.

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