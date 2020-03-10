ETÜ-UGEM çalışmaları devam ediyor

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Erzurum Teknik Üniversitesi Uluslararası Gençlik Merkezi ETÜUGEM çalışmalarına başladı.

Üniversite bünyesindeki kulüp temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıyla katılımcılara Eurodesk Türkiye Temas Noktası SİTODED projeler koordinatörü ve Eurodesk sorumlusu Kadir Ergün, Avrupa Dayanışma Programı ESC kapsamında Erzurum'da bulunan Jiri Hanslian ve Kleopatra Gixana tarafından gençlik çalışmaları, Erasmus+ ve Eurodesk çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ETÜUGEM yapısı, uygulanacak çalışmalar ve gençlik aktiviteleri konusunda istişarelerde bulunuldu.

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