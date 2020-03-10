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(Görüntülü) Alaca'da 102 yıl önce katledilen 278 Türk anıldı

DHA

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde 102 yıl önce Ermeni çetecilerinin şehit ettiği 278 Türk törenle anıldı.

(Görüntülü) Alaca'da 102 yıl önce katledilen 278 Türk anıldı

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca köyünde 102 yıl önce Ermeni çetecilerinin şehit ettiği 278 Türk törenle anıldı.
Alaca Şehitliği'ndeki törene Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3'üncü Ulaştırma Yönetim Merkezi Komutanı Yarbay Hasan Hüseyin Yörük, köy halkı ile öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulması ve saygı atışıyla başlayan törende, Ermeni mezalimi bir kez daha kınandı.
Törende ilk olarak Alaca köyü Muhtarı Veysel Özkaya konuştu. Özkaya, "Bundan 102 yıl önce 1918 yılının 10 Mart günü köyümüzde savunmasız kadın, erkek, çocuk ve masum 278 insanımız samanlıklara doldurup üzerlerine gaz yağı dökülerek yakılmış, öldüklerinden emin olmak için de cansız bedenlerine kurşun yağdırmışlardır. Sokakta rastladıkları kişileri ise süngüleyerek hunharca katlettiler. Bu katliamdan sonra köyümüze gelen Kazım Karabekir Paşa, gördüğü manzara karşısında, 'Facianın en müthişi burada idi. Süngülünmiş veya yakılmış cesetlerin başında ağlaşma ve bağrışmalar insanların tüylerini üpreptiyordu. Süngülenmiş emzikli çocuklarını kucaklarına alan analar saçlarını yoluyordu. Sanıyorum ki yer yüzünde bu kadar feci bir sahneyi gören gözler yoktur' diyerek o günkü acıyı hissetmemize yardımcı olmuştur. Köyümüzde yapılan bu insalık katliamı nefretle kınıyoruz" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi TürkErmeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu da yaptığı konuşmada, "Ninelerimiz, annelerimiz, büyüklerimiz ve özetle kadınlar, çocuklar Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Alaca köyündeyiz. Alaca köyü tarihi bir köy. Bize, 'Türkler kendi tarihleriyle yüzleşsinler' diyorlar. Biz tarihimizin her sayfasıyla yüzleşmeye hazır bir milletiz. Çünkü bizim tarihimizde kesinlikle soykırım söz konusu değildir. Biz bunu bir insanlık ayıbı olarak sayarız. Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde 185 toplu mezar var. 519 bin sivil ahali şehit edilmiştir. Bizler tarih boyunca darda kalan her millete yardım elini uzattık. Bugün 4 milyon mülteci gibi kapımızı çalan herkesi tanrı misafiri olarak kabul etmişizdir. Bugün Avrupa üleklerine gitmek isteyen mültecilere Yunanistan'ın neler yaptığını görüyoruz. Aralarında çocuklar var. Çocukların milleti olmaz. O çocukların koruma altına alınması gerek. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Türkiye zor bir çoğrafik konumda. Emperyalist devletler bir avuç petrol için yüzlerce kişiyi öldürüyorlar" dedi. 
Alaca Şehitliği'ndeki törende, daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, şehitlere dua edildi. Törene katılanlara yöreye has etli pilav, börek ve ayran ikram edildi. Alaca köyü ilkokulu öğrencileri askeri tören mangasındaki mehmetçiklere yakın ilgi gösterdi. Çocuklar askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum
2020-03-10 15:20:34

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