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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda UCİM standına büyük ilgi

İHA

İzmir'in Menderes İlçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yaparken okul müdürünün 6 öğrenciye cinsel istismar yaptığını ortaya çıkaran ve bunun mücadelesini veren, bu mücadelesi ile dünyada yalnızca 12 kadına verilen "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü" nün sahibi Saadet Özkan Efe'nin genel başkan olduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM, 89 Mart tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen DOĞU Anadolu Kariyer Fuarı'nda yer aldı.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda UCİM standına büyük ilgi

İzmir’in Menderes İlçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yaparken okul müdürünün 6 öğrenciye cinsel istismar yaptığını ortaya çıkaran ve bunun mücadelesini veren, bu mücadelesi ile dünyada yalnızca 12 kadına verilen “Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü” nün sahibi Saadet Özkan Efe’nin genel başkan olduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM, 89 Mart tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen DOĞU Anadolu Kariyer Fuarı’nda yer aldı.
UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, Erzurum İl Temsilcisi Av. Saime Taşkın ve Erzurum koordinatörleri; vatandaşlara UCİM hakkında bilgi vererek, hem Erzurum içindeki hem de ülke genelindeki faaliyetlerden bahsettiler.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Recep Akdağ, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenligil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan gibi önemli isimlerin de ziyaret ettiği UCİM stantı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Genel Başkan Danışmanı Av. Aydoğan, “ Türkiyenin en büyük fuarlarından biri olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarında bir sivil toplum kuruluşu olan Ucim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği olarak açmış olduğumuz stanta ilgi oldukça fazla idi. Tüm Türkiye genelinde 50 bini aşkın gönüllü üyesi, 60’a yakın il yapılanması ile ülke genelinde çocuk istismarı ile mücadele eden derneğimize fuar sürecince Erzurum genelinde 1300’ü aşkın yeni üye alımı gerçekleşti. Farkındalık artık başladı. Halkımız çocuk istismarı ile mücadele etmek istiyor ve el ele verip çocukları korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Erzurum genelinde şu an yeni üyelerimizle birlikte 3.000’i aştık. Faaliyetlerimizi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. Bize bu süreçte destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmalara teşekkür ederiz. Çocuklar geleceğimiz ve bu çocuklar hepimizin. Yeni üyelerimiz arasında öğrenciler kadar, akademisyenler, ev hanımları, işçiler, sağlık çalışanları, serbest meslek sahipleri, psikologlar, avukatlar gibi çeşitli meslek grupları yer almakta. Her kesimden her meslek grubundan insanlara ulaşmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çocuk istismarı maalesef ki ülkemizin en büyük sorunlarından birisi. Çocuklar vatanımızdır diye çıktığımız yolda istismar olayları son bulana dek mücadelemize hem Erzurum’da hem de ülke genelinde devam edeceğiz” dedi.
Av. Aydoğan, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı sayesinde Ağrı, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Iğdır, Erzincan ve Tunceli gibi illerimizden gelen fuar ziyaretçilerinden de pek çok yeni üye kaydı aldıklarını; bu illerde de UCİM çatısı altında çocuk istismarı konusunda mücadele edecek arkadaşlara ulaşmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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