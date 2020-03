Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Milli şahlanışımızın 102’nci yıldönümü kutlu olsun; ülkemiz, milletimiz ve memleketimiz var olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un düşman işgaline karşı verdiği mücadelenin ve milli şahlanışın 102’nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; 12 Mart 1918 tarihinin kayıtlara Erzurum’un işgalden kurtuluş günü şeklinde geçtiğini anımsatarak, aslında bu günün sadece Erzurum’un değil, Anadolu’nun kurtuluş ve şahlanışı anlamına geldiğinin altını da çizdi. Sekmen, “12 Mart’ta düşman işgalinin sona erdirildiği bu kadim şehirde, sadece bir yıl sonra Milli Mücadele meşalesi yakılmış ve Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Dolayısıyla 12 Mart 1918 sadece Erzurum’un değil, işgalden topyekûn vatanın kurtuluşu ve dahi milletin şahlanışıdır” ifadesini kullandı.

Başkan Sekmen: “Unutmadık, unutmayacağız!”

12 Mart 1918 tarihinden sonra yaşananlar kadar, öncesinde yaşananların da kesinlikle unutulamayacak türden hadiseler olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Örneğin; millet olarak Ermeni Taşnak ve Hınçak çetelerince Erzurum ahalisine yönelik olarak gerçekleştirilen katliamları ve hunharca işlenen cinayetleri hiç unutmayacağız. Alaca’da, Ilıca’da, Cinis’te, Tımar’da, Aşkale’de, Pasinler’de; kısacası bu mübarek beldenin dört bir yanında akıtılan masum kanlarını da unutmayacağız. Yaşlı, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan binlerce Erzurumlu’yu Yanıkdere’de diri diri yakanları, Mürsel Paşa ve Ezirmikli Osman Ağa konaklarını, içerisindeki savunmasız insanlarla birlikte ateşe verenleri de unutmayacağız. Erzurum’un hemen her köyünde ve kasabasında sergilenen Ermeni vahşetini, Müslüman Türk ahaliye uygulanan zulmü, soykırımı, barbarlık ve işkenceleri de unutmayacağız. Büyük Ermenistan yalanıyla peşlerinde sürükledikleri Ermeni çetelerini silahlandıran ve 1916 yılında Erzurum’u işgal eden Rusları da unutmayacağız. Bilinsin ki; millet olarak biz, iman dolu göğüslere sahip olduğumuz kadar, dipdiri bir milli hafızaya da sahibiz. Dolayısıyla tarih boyunca hep Anadolu’ya dikilmiş olan hain gözleri de unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız.”

“Küresel senaryoların yine hedefindeyiz”

Erzurum’un ve Anadolu’nun tarihsel süreçte küresel senaryoların mutlaka hedefinde olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, “Yıllar geçiyor, yol ve yöntemler değişiyor belki ama emperyalizmin Anadolu planları hiç değişmiyor. Geçmişte doğrudan işgal ettikleri bu toprakları, bugün de dolaylı yollardan işgale kalkışanlar var. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyayı kan ve gözyaşıyla yeniden imar etmeye ve bu bölgede küresel bir güç oluşturmaya kalkışanlar var. Sevr ile tarih sahnesinden silmeyi başaramadıkları Türk milletini, bugün binbir türlü hile ve desiseyle bertaraf etmek isteyenler var. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefimize ket vurmak için çalışanlar var, mazlum ümmetin umudu oluşumuzdan rahatsız olanlar var. En kötüsü de, tıpkı geçmişte olduğu gibi, içimizde bu hain emellere bugün bile alet olan, taşeronluk yapan ve kuklalık eden mihraklar var. Ama bilmiyorlar ki, karşılarında tarih boyunca erlik ve kahramanlık destanları yazmış olan bir millet var. Bilmiyorlar ki, karşılarında vatanına, milletine ve bayrağına ölümüne bağlı; istiklali uğruna can vermeyi canına minnet sayan bir millet var. Ve bilmiyorlar ki, kendisini vatan bellemiş olanlara bağrını açmış olan Anadolu’da, düşmanların ve hainlerin alayını birden gömmeye yetecek kadar da toprak var” şeklinde konuştu.

“Şehitlerimiz bizim şeref levhalarımızdır”

Başkan Mehmet Sekmen, kutlama mesajında vatan uğruna toprağa düşen şehitler için rahmet niyazında da bulundu. Sekmen, şunları söyledi: “Uğrunda can vermek için vatan evlatlarının adeta birbirleriyle yarıştığı bu topraklar, bilinmelidir ki, ilelebet aziz milletimizin kalacaktır. Çünkü bu toprakların manevi bekçileri var ve onların başında da şehitlerimiz geliyor. Onlar bizim şeref levhalarımız, şeref madalyalarımız. Onlar bu vatan için makamların en alisine mazhar oldular. Öpülesi pak alınlarıyla her birisine Yüce Allah’tan sonsuz rahmet olsun. Gazilerimize selam olsun, sağlık, sıhhat, huzur ve esenlik onlarla olsun. Yüce Allah birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve milletimizi kaim kılsın. Aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabul günü de olan 12 Mart vesilesiyle niyazımız şudur ki: Cenabı Allah necip milletimize esaret yüzü göstermesin ve bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırtmasın. İşte bu duygu ve düşüncelerle Erzurum’un milli şahlanışının 102’nci yıldönümünü kutluyor, aziz Dadaşları en kalbi duygularım ve muhabbetlerimle selamlıyorum.”

