Büyükşehir’den hijyenik seferberlik

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçları ve duraklar başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda ilaçlama seferberliği başlattı. Vatandaşlara ulaşım hizmeti veren araçların baştan aşağı temizlendiği Erzurum’da, otobüslerle birlikte yolcuların bekleme yaptıkları tüm duraklar da ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerce yürütülen çalışma, vatandaşlardan tam not alırken, ilaçlama faaliyetlerinin periyodik aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Erzurum’daki ulaşım hizmetleri ve kamuya açık alanlar için hijyen ve temizlik vurgusu yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Vatandaşlarımızın toplu halde hizmet aldıkları ulaşım araçlarımızın ve otobüs duraklarımızın konforu kadar, buralarda hijyenik bir ortam oluşturmak da, bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu manada her yıl yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarını, bu yıl da yine havaların ısınmasıyla birlikte başlatmış olduk. Bu kapsamda belediyemiz bünyesindeki bütün otobüslerimizi elden geçirdik, temizledik ve ilaçladık. İlaveten otobüs duraklarımızda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilaçlama da yapıyoruz. Kamuya açık alanları da dâhil ettiğimiz dezenfeksiyon faaliyetlerimize aralıklar halinde devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

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