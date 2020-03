Kars Heyetinden Başkan Sekmen’e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti’nin Kars heyetini Erzurum’da konuk etti.

65. Hükümet’te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın yanı sıra yine Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ı Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlayan Başkan Sekmen, hem ErzurumKars birlikteliğine vurgu yaptı, hem de konuklarına Erzurum’da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Aynı zamanda AK Parti’nin MKYK Üyesi olan Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı olan Yunus Kılıç ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ı Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Sekmen, “Biz bu bölgede aynı ağacın dalları gibiyiz. Öyle ki, kültürümüz ve yaşam tarzımızla sadece bizler değil, coğrafyamız bile ortak birçok özellik taşıyor. Dolayısıyla bu güzel buluşmadan ayrı bir haz duyduk, keyif aldık, mutlu olduk” dedi.

Başkan Sekmen: “Her alanda imzamız var”

Karslı konuklarına Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm başta olmak üzere hizmet ve yatırımlarından bahseden Başkan Mehmet Sekmen, “Erzurum’da yerel yönetimler anlamında ortaya koyduğumuz AK Parti üslubu sayesinde insanımızı nitelikli hizmetlerle tanıştırdık. Kadim şehrimizde bugün tarımdan hayvancılığa, eğitimden turizme, kültürden sanat ve spora varıncaya kadar yaşamın hemen her alanında imzamız var. Yaptığımız her yatırımla ve ürettiğimiz her hizmetle aynı zamanda şehrimize değer katıyoruz. Öyle ki, kamu olarak yaptığımız öyle yatırımlar var ki; özel sektöre dahi model teşkil ediyoruz. Güneş enerjisinden ve metan gazından elektrik elde ediyoruz, para kazanıyoruz. Fabrikalar kuruyor, istihdama ve üretime katkı sunuyoruz. Tarım yapıyoruz, ilaveten hayvancılık sektörüne yönelik yatırımlar yapıyoruz. Erzurum’un dört bir yanında göletler kurmakla yetinmedik, Orta Doğu’nun en büyük canlı hayvan borsasını şehrimizde inşa ettik, yakında hizmete açıyoruz. Erzurum’da öyle bir turizm modelini hayata geçirdik ki, artık Palandöken’de spor turizmi kapsamında yazkış turist ağırlayabiliyoruz. Şehrimizi adeta yeniden inşa ediyor, belediyecilik hizmetlerinin kitabını AK Parti’mizin bizlere sunduğu imkânlar vasıtasıyla yeniden yazıyoruz” diye konuştu.

Arslan’dan Başkan Sekmen’e teşekkür

Başkan Sekmen, sohbetinde bölgesel kalkınmanın önemine de dikkat çekti. Bölgede topyekün kalkınmayı mümkün hale getirecek genel politikaların zaten yürütüldüğünü ifade eden Sekmen, “Bizler de yerelde bu politikaları taçlandıracak adımları hep birlikte atıyoruz. Bölgede birbirimizden güç alacak, enerjimizi artıracak ve marka kentler oluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Arslan, ziyaretiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kars ekibi olarak; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’i ziyaret ettik. Hem yaptığı başarılı çalışmalar, hem de abiliğiyle belediye başkanlarımıza örnek olduğu için başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.