Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Horasan Belediyesi, hava sıcaklıkların yükselmesi ve bahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Horasan Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı. Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kış mevsiminde kar, buz ve tuzlama çalışmaları sebebiyle yol ve kaldırımlarda biriken atıkları temizleme çalışması başlattıklarını söyledi.

Hedeflerinin yeşil ve temiz bir Horasan olduğunu ifade eden Aydın, "Bahar mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Kış mevsiminde yağmur, kar sebebiyle oluşan atıkları ekiplerimiz tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Özellikle vatandaşlarımızdan çöplerini yere değil çöp konteynırlarına atmalarını istiyoruz. Amacımız insanlarımızın yaşadıkları ortamda tozdan ve farklı unsurlardan olumsuz etkilenmesini önlemek temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.