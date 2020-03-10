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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3

İHA

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrükspor'a 31 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrükspor’a 31 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.

Maçtan dakikalar
17. dakikada Hamroun’un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Ömer Şişmanoğlu iyi yükseldi kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
22. dakikada Sissoko’nun derinleme pasıyla ceza alanına giren Ömer Şişmanoğlu kaleci ile karşı karşıya kalacakken araya giren Ramazan topu kornere gönderdi.
26. dakikada Hasan Ayaroğlu Mücahit’in uzun pasıyla ceza sahası köşesinde topla buluştu ceza sahasına girdi sert vurdu top auta çıktı.
30. dakikada Murat’ın sağ kanattan köşe çizgisine yakın noktadan rakip ceza sahasına gönderdiği ortada defanstan seken topla buluşan Sissoko etkili vuramayınca top auta çıktı.
44. dakikada Hamroun’un sol kanattan yaptığı ceza sahası ortasında yükselen Ömer Şişmanoğlu kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 10
49. dakikada Darri’nın ara pasında ceza sahasına giren Jorquera topla buluştuğu sırada araya giren Hasan Hatipoğlu, topu ceza sahasından uzaklaştırdı.
54. dakikada Hamroun’un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sissoko’nun ortaya çevirdiği top kaleci Aykut’tan döndü dönen topla buluşan Sissoko’nun kaleye şutunda Aykut ikinci kez topa sahip oldu.
65. dakikada Ramazan’ın pasıyla topla buluşan Darri ceza yayı üzerinden sert vurdu kaleci Sehiç güzel uzanarak topu köşeden kornere çeldi.
69. dakikada Sissoko ceza alanında Hamroun’u gördü Murat’ın ortasında kale çizgisi önünde Emrah Başsan sert vurdu top üst direkten oyun alanına döndü.
71. dakikada Ramazan’ın ara pasıyla ceza alanında topla bulunan Jorquera sert vurdu, top az farkla direğin yanından auta çıktı.
78. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Jorquera sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Sobiech düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 11
80. dakikada Jorquera’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Darri kaleci Sehiç ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi. 12
83. dakikada BB Erzurumspor’un hücum yaptığı sırada topu kazanan Ramazan süratle rakip ceza sahasına kadar girdi, topu sağ kanatta uygun durumda olan Sobiech’e verdi. Sobiech caza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 13

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Baran Eraslan xxx, Gökmen Baltacı xxx
BB Erzurumspor: Sehiç x, Murat x, Hasan Hatipoğlu x, Aykut x, Mücahit x, Jasmin Scuk x, Hasan Ayaroğlu x (Osman dk. 57 x), Obertan xx, Hasan Ayaroğlu x, Hamroun xx, Sissoko xx (Pote dk. 80 ?), Ömer Şişmanoğlu xx (Emrah Başsan dk. 66 ?)
Yedekler: Kayacan, İbrahim Akdağ, Oltan, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Fatih Karagümrük A.Ş: Aykut xxx, Ramazan xxx (Engin dk. 86 ?), Fatih xxx, Yalçın ? (Barış dk. 23 xx), Bülent xx, Attamah xx, Zeki xxx, Sabo xx, Jorquera xxx, Ndao x (Darri dk. 46 xx), Sobiech xxx
Yedekler: Murat, Efe, Koray, Ahmet, Erdal
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Ömer Şişmanoğlu (dk. 44) (BB Erzurumspor), Sobiech (dk. 78 ve 83), Darri (dk. 80) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Darri (dk. 90+5) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Aykut, Obertan (BB Erzurumspor), Jorquera, (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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