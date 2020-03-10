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BB Erzurumspor - Fatih Karagümrükspor maçının ardından Fatih Karagümrükspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Bugün galibiyet sevincini kutlayacağız” BB Erzurumspor Erkan Sözeri: “Kazanmamız gereken maçı kaybettik”

İHA

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Erzurum'da oynanan müsabakada BB Erzurumspor, Fatih Karagümrükspor'a 31 mağlup oldu. İlk yarının son dakikasında bulduğu gol ile devreyi 10 önde kapatan ev sahibi takım, 78, 80 ve 83. dakikalarda yediği gollerde müsabakadan 31 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BB Erzurumspor - Fatih Karagümrükspor maçının ardından Fatih Karagümrükspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Bugün galibiyet sevincini kutlayacağız” BB Erzurumspor Erkan Sözeri: “Kazanmamız gereken maçı kaybettik”

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Erzurum’da oynanan müsabakada BB Erzurumspor, Fatih Karagümrükspor’a 31 mağlup oldu. İlk yarının son dakikasında bulduğu gol ile devreyi 10 önde kapatan ev sahibi takım, 78, 80 ve 83. dakikalarda yediği gollerde müsabakadan 31 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Fatih Karagümrükspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan değerlendirmesinde, “Maçın değerlendirmesini yapmam gerekiyorsa ilk yarıda sahada olmayan bir takım vardı, mücadele anlamında. Devre arasında futbolcularla yaptığımız görüşmede gerçek kimliğimizin bu olmadığını, ilk yarıyı kafamızdan silmemiz gerektiğini belirttim. Oyunculara ‘ikinci yarı gerçek karakterinizi sergileyin yenilsek de bütün sorumluluğu ben alacağım’ dedim. İkinci yarı aslanlar gibi mücadele ettiler, güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Artık öbür maçlara bakacağız. Bugün galibiyet sevincini kutlayacağız. Yarın ilk yarının bize yakışmayan futbolunun analizini yapıp daha iyi futbol, mücadeleyle sezon sonu hedeflediğimiz yerlere ulaşırız” diye konuştu.

BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Ömer Erkan Sözeri ise şunları söyledi:
“Kötü bir mağlubiyet beklemediğimiz bir mağlubiyet. 11 olana kadar ki oyun, sonraki oyun disiplinden kopma. Önemli bir rakiple oynadık, üç gün önce Hatay’da zorlu bir maçtan sonra rotasyonlu kadroyla başladık, bunun meyvelerini aldık diye düşünüyorum. İlk yarı güzel işler yaptık. Rakibin ilk golü atana kadar pozisyon vermedik, oyunun kontrolü bizdeydi. Ama maalesef son haftalardaki hastalığımız İstanbulspor olsun, Bolu’da olsun girdiğimiz pozisyonları gole çevirememe hastalığımız nüksetti. Dolayısıyla mağlup olduk. Halbuki Emrah, Jasmin’in net pozisyonları gol olsa şu an güzel şeyler konuşuyorduk. Maalesef istemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun içinde taraftar oyuncu değişiminde tepki gösteriyor ama Ömer yoruldu değiştirmek zorunda kaldık. Sissoko çok yoruldu. Bunları bilemez dışarıda ki insan. Ama neresinden bakarsan bakın hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Hele böyle 31’lik skor. Oyuncular demorolize oldu, çok iyi oynayan dikkatli oynayan takım skoru yakaladıktan sonra kontra gol yedikten sonra istemediğimiz sonuç oldu. Üzgünüz, taraftar camiama kusura bakmasınlar. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır. Zirveye oynayan hedefe oynayan takımda çalışıyorum, haklıdır tepkisinde. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bugüne kadar verdiğimiz emekler var, ama olsun canı sağolsun taraftarın. Biz profesyoneliz Erzurumspor’un menfaatine uyacak ne gerekiyorsa yaparız. Kimsenin endişesi olmasın. Kulübenin ardından birkaç kişi yüzsüz diye bağırdı. ‘burada ne duruyorsun’ diye serzenişleri oldu üzüldüm. Biz iki kulvarda gittik. Kupada çeyrek finale yükseldik. Hala ikinciyiz bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlükse kabul ediyorum. Yüzsüzlük, onursuzluk şerefsizlik yamam Erzurumspor menfaati ne gerekiyorsa yaparım.”

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