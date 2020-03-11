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Cadde ortasındaki cinayette tahrik indirimiyle 18 yıl hapis

DHA

Cadde ortasındaki cinayette tahrik indirimiyle 18 yıl hapis


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, adliye çıkışı çıkan bıçaklı kavgada İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Zafer Çınar (30) ile ağabeyi tutuksuz sanık Sadri Çınar (32) hakkında görülen davada karar çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenen iki kardeşten, Sadri Çınar beraat ederken, Zafer Çınar'a ise haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi. Zafer Çınar, "O bıçağı savururken ben geri geri gidiyorum. Ancak benim tek bir bıçak savurmam ona isabet ediyor. Bu kader değil de nedir? Eceli bizim elimizdenmiş, keşke olmasaydı. Bizim de kaderimiz bu" dedi. 
Olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bıçaklı yaralama suçundan davalık olan taraflar, adliye çıkışı, cadde ortasında karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Çınar da Turgut'un arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Mobese kameralarında yansıyan bıçaklı kavgada çevredekilerin kaçıştığı, Turgut'un bıçaklandıktan sonra bir süre yürüyüp, yere düştüğü görülüyor. Olayın ardından yakalanan Zafer Çınar, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar ise serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin delil olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2 kardeş hakkında, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' İDDİASI
Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Zafer Çınar, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, ağabeyi Sadri Çınar ise Horasan Asliye Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. İbrahim Hakkı Turgut'un ailesi sanıkların cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Ferhat Yıldırım, "23 yaşındaki gencecik çocuk dik durduğu, haraç vermediği için öldürüldü. Bunun hesabını mahkemeye vermeliler. Baba ve iki oğlu olayı tasarlayarak gerçekleştirdi. Geçmişinde çokça sabıkası olan birine iyi hal indirimi uygulanmamalı" diye konuştu.
ÇINAR: ECELİ BİZİM ELİMİZDENMİŞ, KEŞKE OLMASAYDI
Başına gelen olayın 'kader' olduğunu savunan Zafer Çınar ise haraç iddialarının doğru olmadığını söyledi. İnşaatlarda çalıştığını belirten Çınar, savunmasında şunları söyledi:
"Adliyede ilk olayı çıkaran bunlar, cadde ortasında yolumuzu kesen yine bunlar. Ben yaşam hakkımı savunamayacak mıyım? Ben bunu yaşarken kendi canımı kurtarmak için bıçak savurdum. O bıçağı savururken ben geri geri gidiyorum. Ancak benim tek bir bıçak savurmam ona isabet ediyor. Bu kader değil de nedir? O anda tedbirli, ölçülü davranmışım. İkinci bir bıçak darbesi yok. Tek bir bıçak darbesi ile rahmetli oluyor, takdiri ilahi. Ben üzüntümü burada anlatamam. Vicdanımda yaşıyorum, Allah'la benim aramda. Vurulduğundan vallahi billahi haberim yok. Eceli bizim elimizdenmiş, keşke benim elimden olmasaydı. Bizim de kaderimiz bu. Hakkımızda hayırlısı olsun."
18 YIL HAPİS CEZASI
Zafer Çınar'ın avukatı Ümit Teymuroğlu da ilk haksız müdahaleyi yapanın maktul olduğunu söyledi. Suçsuz olduğunu ifade eden Sadri Çınar ise beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Sadri Çınar'ın 'kasten öldürme' suçundan beraatine karar verirken, aynı suçtan kardeşi Zafer Çınar'a ise haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Zafer Çınar'a iyi hal indirimi uygulamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ
2020-03-11 08:31:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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