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Göz altı ışık dolgusu ile ışıltılı bakışlar

İHA

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusu hakkında bilgiler verdi.

Göz altı ışık dolgusu ile ışıltılı bakışlar

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusu hakkında bilgiler verdi.
Göz altı ışık dolgusu son zamanlarda sık duyulan, merak edilen bir konu olduğunu dile getiren Op.Dr. Şeyda Atabay, “Günümüzde görselliğin ön plana çıkması ve gelişmişlikle ilişkili olarak daha iyi görünmek ve daha sağlıklı olmak isteği içindeyiz. Yaşlanmanın en çok ortaya çıktığı göz çevresinde her zaman yaşlılık ile ilgili olmayan çoğu zaman genetik nedenlerle meydana gelen kötü ve sağlıksız görünüm artık kişileri bir arayış içine itmiştir. İşte tam bu noktada karşılaşılan bir uygulama göz altı ışık dolgusu uygulamasıdır. İnternet dünyasının çok geniş olduğu hepimizce aşikardır. Doğru ve yanlış birçok bilgi kirliliğinin olduğu bu ortamda neler doğru neler yanlış kafamızı karıştırmaktadır. Burada hastalarımızın en çok kafasını karıştıran şey dolgunun birkaç forumda çok iyi olduğu , yaptıran kişilerin mutlu olduğu, ancak birkaç yorumda kötü olduğu ve pişmanlık yazıları karşımıza çıkmaktadır” dedi.
Kullanılan tüm eşyalar gibi her şeyin kaliteli ve kalitesiz veya az kaliteli çeşitler olduğunu kullanılan her dolgunun aynı olmadığını anlatan Op.Dr. Atabay, “İçindeki ürün aynı isimde ve çeşitte olsa bile üretim kalitesi açısından farklılıklar vardır. Göz çevresine hatta yüz bölgesine hyalüronik asit içeriğinden başka hiç bir ürünü şu an için önermemekteyiz. Hyalüronik asit bizim vücudumuzda olan kollogenin benzeri bir madde olurken hücrelerimiz bunu tanır ve reaksiyon vermeksizin kabul eder. Ancak tabi ki içeriğinde hyarüronik asit olması da yeterli değildir. Bazı ürünlerdeki hyalüronik asit çapraz bağları yeterli ve kalıcılığı 34 yılı bulabilirken, bazı ürünler 3 ayda tamamen kaybolabilmektedir. Bazı ürünlerde sadece hyalüronik asit var iken bazısında ek iyileştirici maddeler mevcuttur. Burada hastalarımıza önerimiz, mutlaka uygulama yapılacak ürünün kutusunu görmeleri ve içeriğini incelemeleridir. Günümüzde güzel olsun ama ucuz olsun düşüncesiyle gördüğümüz yanlış uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Uygulama göz çevresine yapılacağı için göz sağlığı açısından mutlaka yapılacak ürün görülmeli, kutusundan yeni çıkarıldığı ve uygulamadan hemen önce açıldığı mutlaka dikkat edilmelidir. Uygulama yapanın ise doktor olmasına, mümkünse göz çevresi anatomisine hakim göz doktoru olmasına dikkat edilmelidir. Göz doktorları olarak bizim ilk görevimiz toplum sağlığını ve göz sağlığını korumaktır. Yanlış uygulamalar ile göz sağlığının kötüye kullanılmasını engellemek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek her zaman sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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