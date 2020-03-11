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‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

İHA

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencileri düzenlenen ‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ paneli ile Suriye meselesini hakkında görüşlerini beyan ettiler.
Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Naim Ürkmez ve Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Akbulut ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü Vasip Elbil, Tarih öğretmenleri Zeki Bingöl ve Uz. Akın Yayık’ın organize ettikleri öğrenci panelinin ilki "Suriye Üzerinden Ortadoğu'ya Bakmak" başlığı altında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde yapıldı.
Panele Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, çok sayıda dinleyici ve öğrenciler katıldı.
Panelde Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri sunumlarını yaptılar. İlk olarak Cengizhan Özdemir, Emirhan Kaya, Mısır, Libya, Rusya, Arap Birliği ve İsrail’in bölgedeki amaçları ve konumlarını değerlendirdiler. Ardından Hilal Uzun, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşa kadar bu ülkenin tarihinde nelerin yaşandığını anlattı. Umay Kaya ve Rabia Karahan ise 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sürecinde bu ülkede yaşanan insanlık dramı hakkında bilgi verdi. M. Göktürk Seval sunumunda, Türkiye açısından Suriye’nin toprak bütünlüğünün neden önemli olduğu sorusunun cevabını aramakla birlikte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının niçin yapıldığını ve ne anlam ifade ettiğini açıkladı. Leyla Özer, Suriye iç savaşıyla başlayan Suriyeli mülteciler meselesini birçok yönüyle değerlendirdi. Türkiye’nin yaptıklarını sayısal verilerle açıklayarak Avrupa’nın bu konuda üzerine düşen sorumluklarını yerine getirmediğini ifade etti.
Son olarak Tarih Öğretmeni Zeki Bingöl, ABD’nin Ortadoğu’daki Amaçları hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.
Öğrenci panelinin ikincisi ise “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” başlığıyla 25 Mart 2020 Çarşamba günü Saat: 10:00’da Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda yapılacak.

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