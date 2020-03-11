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Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”

İHA

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 12 Mart Erzurum'un kurtuluşu vesilesi ile yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 12 Mart Erzurum’un kurtuluşu vesilesi ile yazılı bir mesaj yayınladı.
Başkan Uçar yayınladığı mesajda şunları söyledi:
“Türk Esir Olmaz” anlayışı ile atalarımızın bundan tam 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Nene Hatun’la, Kazım Karabekir’le yaktığı bağımsızlık ateşi ile Ermeni ve Rus zulmünden kurtulmuştuk. Milletimizin hür iradesine prangalar takmak isteyen gafilleri büyük mücadeleler vererek öz yurdumuzdan atmış, şanlı al bayrağımızı ilelebet inmeyecek şekilde dalgalandırmıştık. Erzurum dün olduğu gibi bugün de Türk İslam Sancağının kilidi olmaya devam edecektir. Rabbim’e şükürler olsun ki “Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış, şaşarım!” diyen bir ecdadın torunuyuz. Milletimizi esaret altına almaya çalışan gafiller 102 yıl önce Erzurum’da olduğu gibi bugün de Bahar Kalkanı Harekatı’nda cevaplarını aldılar. Bundan 102 yıl önce bugün 12 Mart 1918’de Atalarımızın yaktığı bağımsızlık ateşini, bize emanet edilen bu topraklara bu düsturla çalışacağımızdan ve halkımızın takdiri ile verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamlı günde, kurtuluş için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Bu Aziz Millet kahramanlarını asla unutmaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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