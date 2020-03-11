Bebeklerde depresyon olur mu demeyin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bebeklerde depresyon olur mu demeyin

İHA

Psikolog Müjde Yahşi, bebeklerde de depresyon durumunun görülebileceğini söyledi.

Bebeklerde depresyon olur mu demeyin

Psikolog Müjde Yahşi, bebeklerde de depresyon durumunun görülebileceğini söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Depresyon bebekler de bile görülebilen bir hastalık. Bebeklik depresyonu 6.aydan sonra bebeğin anneden birden bire ayrılmasıyla ortaya çıkar. Annenin; vefatı, uzun süre hastanede kalması, başka bir şehirde ya da ülkede ikamet etmesi, çocuğuna bakım veremeyecek kadar ağır fiziksel ya da ruhsal hastalığının olması bebeklik depresyonunu ortaya çıkaran sebeplerdir. Depresyon insan yaşamının her döneminde ortaya çıkabilen bir beyin hastalığıdır. Yani depresyon beynin kimyasallarındaki dengesizlikler sonucu ortaya çıkar ve kişiyi hayata karşı mutsuz, keyifsiz ve isteksiz yapar. Depresyonda olan kişi, başına gelen her şeyin sorumlusu olarak kendini görür ve kendini suçlar. Hayata hep olumsuz tarafından bakar. Gelecek ile ilgili beklentisi ümitsiz ve karamsardır. Kendisiyle ilgili değersiz ve sevilmez olduğu inancı vardır. Bu nedenle olayları olduğundan daha abartılı görür ve olayları hep genelleme yaparak yorumlar. Mesela “Böyle şeyler hep benim başıma gelir” der. Ya da resmin geri kalanını görmez ve 100 puanlık sınavdan 75 puan aldığında nasıl bu kadar yanlış yaptım diyerek kendini suçlar. Olayları kendine göre yorumlar ve keyfi çıkarsama yapar mesela arkadaşım beni aramadı sanırım artık benle konuşmak istemiyor” gibi çokça bilişsel çarpıtmalara başvurur” dedi.
Depresyonun genetik aktarımlı bir hastalık olduğu için anne ya da babada depresyon varsa, tetikleyici faktörlerle çocukta ya da ergende de depresyon görülmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Yahşi, “Depresyonun en önemli 2 belirtisi, isteksizlik ve tat alamamadır. Yani depresyonda olan kişinin içinden hiçbir şey yapma isteği gelmez zoraki şekilde yapsa da yaptığı şeyden keyif alamaz. Çaresizlik hissi, düşük enerji, konsantrasyon azlığı, değersizlik ve suçluluk düşünceleri, iştah ya da kilo değişikliği depresyonun diğer belirtileri arasındadır. Çocuklarda ve ergenler depresyon; okula gitmek istememe, düşük özgüven, fobiler, karın ağrısı, bulantı ya da baş ağrısı şeklinde görülmekle beraber aşırı hareketlilik, huysuzluk, çabuk sinirlenme, yalan söyleme, evden ya da okuldan kaçma gibi davranış bozuklukları ile de görülebilir. Depresyon beynin kimyasalları ile ilgili olduğunu söylemiştik. Mutluluktan sorumlu serotonin hormonu ve haz almadan sorumlu dopamin hormonu seviyeleri düşer ve çocuk ya da ergen mutsuz ve keyifsiz olur. Stres hormonları olan norepinefrin ve kortizol seviyelerinde de artış meydana gelerek çocuk ve ergeni huzursuz, öfkeli, kaygılı hisseder ve odaklanma problemleri yaşayarak öğrenme ile ilgili problemler yaşayabilir. Bazı çocuklar ya da ergenler yaşadığı bu olumsuz duyguları içe atarken bazı çocuklar dışa vurur. Duygularını içe atan çocuk ve ergenler; utangaç, kaygılı ve bağımlı özellikler gösterir ve güvensiz hissederler. Bundan ötürü kendi ile ilgili olumsuz düşüncelere kapılarak depresyona daha eğilimlidirler. Duygularını dışa vuran çocuk ve ergenler ise davranış bozuklukları göstererek daha agresif ve saldırgan tutum sergilerler ancak bu çocukların da madde kullanımına yönelmeleri ve aykırı gruplara katılmaları da olasıdır. 7 yaş öncesi çocuğun dil becerisi yeterli olgunluğa erişmediği için tanı koymak zorlaşabilir. Ancak çocuğun yüz ifadesi, gösterdiği davranışlar, tepkiler ve beden duruşu bu tanın konmasını kolaylaştırabilir. Genetik açıdan eğilim ve nörokimyasal düzensizliğin varlığı, çocuğu depresyona yatkın hâle getirir. Olumsuz hayat olayları ise yatkınlığa sâhip olan çocuklarda ve ergenlerde depresyon gelişmesini tetikler. Anne ya da babanın vefatı, hastalığı, boşanması, ayrı şehirde yaşamaları ya da çok yoğun iş temposu ile çocuğun duygusal ihmal yaşaması, anne babanın çocuğuna sevgiden ve ilgiden mahrum bırakması, yaşanan göç ya da taşınma, aile içinde sürekli yaşanan çatışmalar, anne ya da babanın ruhsal bozukluğunun olması, ergen çocuğun karşı cinsle yaşadığı problem ve sınav stresi çocuk ve ergenlerdeki depresyonu tetikleyen nedenlerdir” diye konuştu.
Psikolog Yahşi, ailelere şu önerilerde bulundu.
“Kafana takma, üzme kendini, boşver unut gitsin gibi sözler söylememelisiniz. Çünkü bunlar çocuğun kendi iradesinin dışında yani tamamen beyindeki hormonların düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkan olumsuz duygu ve düşünceler olduğunu unutmamalısınız. Çocuğunuzda davranış değişikliği sağlayabilirseniz çocuğunuzun duygu ve düşüncelerinde de değişiklik sağlayabilirsiniz. Mesela çocuğunuzu düzenli spor yapması konusunda teşvik edebilirsiniz. Çünkü spor esnasında vücut endorfin salınımı gerçekleştirir ve kişi kendini iyi hissetmeye başlar. Endorfin hareket halinde yani spor yaparken, dans ederken, zıplarken, ya da koşarken salgılanan mutluluk hormonudur. Dolayısıyla düzenli gideceği bir spor ya da sanat kursu çocuğunuzu iyi hissettirecektir. Çocuğunuzun en geç 10 gibi uyuması çok önemlidir. Çünkü mutluluk hormonu olan endorfin ve uyku hormonu olan melatonin gece 10 ila 3 arasında salınım yapıyor. Çocuğunuzun kendini huzurlu ve mutlu hissedebilmesi için uyku düzenini bozmaması gerekir. Güneşli havalarda parkta bahçede zaman geçirmesi için çocuğunuzu teşvik etmelisiniz zira güneş ışınları gözümüzün ağ tabakasından içeri girer ve sinirler aracılığıyla epifiz bezine iletilerek serotonin miktarını artırarak kişiyi mutlu hissettirir. Normalde yapmaktan keyif aldığı şeyleri tekrar yapması konusunda çocuğunuza ortam hazırlamalısınız. Çünkü haz duygusundan sorumlu dopamin hormonu kişinin sevdiği işlerle meşgul olduğu zamanlarda salınım yapıyor. Mesela sevdiği arkadaşlarıyla oyun oynaması, sinemaya gitmesi ya da sevdiği bir yemeği yemesi dopamin salınımını artırır. Depresyon bilişsel davranışçı terapiye çok iyi yanıt verir. Bu hissettiği olumsuz duygular ve beraberinde olumsuz düşüncelerin depresyon hastalığının beyindeki duygu merkezini etkilediğini ve bu sebeple isteksiz, keyifsiz ve mutsuz hissettiğini söylemelisiniz. Dolayısıyla harekete geçmesinin düşünceleri üzerinde iyileştirici etkileri olduğunu çocuğunuza anlatmalısınız. Odaya kendini kapatarak, saatlerce uyuyarak ya da sosyal hayattan uzak kalarak depresyonun daha kötüleşeceğini çocuğunuza söylemelisiniz. Belirtiler hafif seyretse bile muhakkak çocuk ile çalışan bir klinik psikoloğa başvurmalısınız fakat orta ya da ağır depresyonda ise muhakkak çocuk ergen psikiyatristine başvurmalısınız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”
YEREL HABERLER Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”
AK Parti İl Başkanı Öz, “12 Mart yalnızca Erzurum’un değil, Anadolu’nun da kurtuluş tarihidir”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Öz, “12 Mart yalnızca Erzurum’un ...
Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
YEREL HABERLER Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
Gebeliği engelleyen 2 önemli neden
YEREL HABERLER Gebeliği engelleyen 2 önemli neden
Erzurum Valisi Okay Memiş’ten 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş’ten 12 Mart mesajı
(Görüntülü) Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik
Başkan Karataş’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 12 Mart mesajı
Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği
YEREL HABERLER Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği
Erzurum ve Hatay kaybetti, zirve karıştı
YEREL HABERLER Erzurum ve Hatay kaybetti, zirve karıştı
‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli ...
Erzurum'da koronavirüse karşı 'hijyen' seferberliği
YEREL HABERLER Erzurum'da koronavirüse karşı 'hijyen' seferberliği
Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası
(Görüntülü) Cadde ortasındaki cinayette tahrik indirimiyle 18 yıl hapis - ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cadde ortasındaki cinayette tahrik ...
Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
YEREL HABERLER Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor
Göz altı ışık dolgusu ile ışıltılı bakışlar
YEREL HABERLER Göz altı ışık dolgusu ile ışıltılı bakışlar
Her psikiyatrik soruna antidepresan iyi gelmiyor
YEREL HABERLER Her psikiyatrik soruna antidepresan iyi gelmiyor
Kadınlarda dudak dolgusuna talep artıyor
YEREL HABERLER Kadınlarda dudak dolgusuna talep artıyor
Kızılay Butik Mağaza, Atatürk Üniversitesinde hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kızılay Butik Mağaza, Atatürk Üniversitesinde hizmete ...
Tekerlekli sandalyesini bırakıp hayallerine uçtu Engelli kızın yamaç paraşütü hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyesini bırakıp hayallerine ...
Cadde ortasındaki cinayette tahrik indirimiyle 18 yıl hapis
YEREL HABERLER Cadde ortasındaki cinayette tahrik indirimiyle 18 yıl ...
BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
BB Erzurumspor - Fatih Karagümrükspor maçının ardından Fatih Karagümrükspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Bugün galibiyet sevincini kutlayacağız” BB Erzurumspor Erkan Sözeri: “Kazanmamız gereken maçı kaybettik”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Fatih Karagümrükspor maçının ...
BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük: 1-3
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük: 1-3
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X