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Türk Ocakları Başkanı Işık’tan kurtuluş günü kutlama mesajı

İHA

Türk Ocakları Erzurum Şubesi Başkanı Nizam Işık, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu ve milli marşımızın kabul yıldönünü bir mesajla kutladı.

Türk Ocakları Başkanı Işık’tan kurtuluş günü kutlama mesajı

Türk Ocakları Erzurum Şubesi Başkanı Nizam Işık, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu ve milli marşımızın kabul yıldönünü bir mesajla kutladı.
Kahraman Erzurum’un Ermeni zulmünden kurtuluşunun 102. ve İstiklal Marşının milli marşımız olarak kabulünün 99. yıldönümünü idrak etmenin heyecan ve coşkusunu yaşadığımızı anlatan Nizam Işık, “Şehrimizin 1917’den itibaren silahlandırılmış Ermeni çetelerine, Ruslarca teslimi ile başlayan zulümden Kazım Karabekir komutasındaki Türk kuvvetlerince kurtarılışı yalnızca Erzurum için değil, I. Dünya Savaşından sonra karanlığa, esarete mahküm edilmek istenen Türk milleti için büyük önem taşımaktadır. Memleketin her köşesi galip devletlerce işgal edilirken, yeniden bağımsız bir devlet kurmak fikriyle yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşları, Erzurum’u İstiklal Harbinin ilk adımlarının atılacağı bir yurt köşesi olarak görmüş ve ümitlerini burada atılacak adımlara bağlamışlardır. Erzurum bu bakımdan “Cumhuriyeti kuran şehir” ünvanına layıktır” dedi.
12 Mart Erzurum’un kurtuluşunun, Türk milletini Anadolu’da dar bir bozkırın ortasına hapsetmek, sonrasında tümüyle Anadolu’dan atmak emeliyle hareket eden küresel güçlere, onların desteğiyle Anadolu’da Müslüman Türk’ü katleden Ermenilere dur denildiği gün olduğunu anlatan Işık, “Dün verdiği mücadele ile “Vatan borçlu kalmıştır Erzurum’a daima” dedirten şehrimizin bugün de vatan savunmasında en önde yer alacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Erzurum’un gelişmişlik bakımından da hak ettiği yeri kısa zamanda alacağına inanıyoruz.
Hakkımızın, hürriyetimizin, rahatımızın ancak vatanla kaim olduğunun idrakiyle, şehrimizin kurtuluşunda canlarını feda eden şehitlerimizi, başta aynı zamanda bir Türk Ocaklı olan, Türk Ocakları Hars Heyeti Başkanlığı yapmış bulunan Kazım Karabekir Paşa olmak üzere ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.” diye konuştu.
99 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşı da o günden beri hep bir ağızdan coşkuyla okuduğumuz, hep birlikte saygıyla dinlediğimiz, milli birlik ve beraberliğimizin önemli sembollerinden biri olduğunu ifade eden Nizam Işık, açıklamasını şöyle sürdürdü; “İstiklal Harbinde Türk erlerine ve bütün bir millete zafere olan inancı aşılayan İstiklal Marşında merhum Mehmet Akif Ersoy, bizi bir büyük millet yapan değerlerimizi ustalıkla terennüm etmiştir. Biz bugün de bu milli değerleri koruyup yaşatmalı, onları genç nesillere aktarmalıyız. Çünkü milli varlığımız, bağımsızlığımız ancak bu değerleri korumaktan, yaşamaktan ve yaşatmaktan geçmektedir.
Bu günlerde yapılacak kutlamalarda İstiklal Marşında ifade edilen ve bizi kurtuluşa götüren, kısaca bizi biz yapan değerlerin tanıtılması çok önemlidir. Yıl dönümü kutlamalarının bu yaklaşıma uygun gerçekleştirilmesi dileğimizdir.
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun ve milli marşımızın kabul yıldönümlerini coşkuyla kutluyor; bize şehrimizin kurtuluşunu armağan edenleri, İstiklal Marşı şairini, bu şiiri milli marş olarak kabul eden heyeti bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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