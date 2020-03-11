BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı

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BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.

BB Erzurumspor yönetimince yapılan açıklamada Fatih Karagümrükspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de BB Erzurumspor’u çalıştıran Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığını bildirildi.

Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Erzurum’a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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