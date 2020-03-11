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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sunar: “12 Mart milli azim ve kararlılığın ifadesidir”

İHA

Sunar: “12 Mart milli azim ve kararlılığın ifadesidir”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "12 Mart 1918 milli azim ve kararlılığın ifadesi, milli şahlanış ve dirilişin ilhamı, cumhuriyetin temelidir." dedi
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum’un düşman İşgalinden kurtarılışının 102’inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajına Büyük Türk Serdarı Kazım Karabekir Paşa’yı şükranla anarak başlayan Başkan Sunar, Cumhuriyete giden yolun Erzurum’un düşman işgalinden kurtarılışıyla açıldığını dile getirdi.
Erzurum Cumhuriyeti Kuran İl
Başkan Sunar, “12 Mart 1918’de Düşman işgalinden kurtarılan Erzurum, 23 Temmuz 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yaptı ve Cumhuriyet kuran şehir olarak adını tarihe yazdırdı. Cumhuriyetin temeli, 12 Mart 1918’de Erzurum’un düşman işgalinden kurtarılışıyla atıldı.” dedi
12 Mart: Destansı Zafer
Mesajında düşman işgalindeki Erzurum’un tarihe altın harflerle yazılan destansı zaferine dikkat çeken Başkan Sunar, “Erzurum, tarihinin en karanlık günlerinde Ruslar ve Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmıştı. Vatan için can veren, kan veren yiğitler, 12 Mart 1918' de Vatan topraklarını işgalcilerden kurtarmış, şanlı bir destanı tarihe altın harflerle yazdırdı. O tarihlerde Erzurumlu olup da şehit vermeyen evin olmadığı kaynaklarda yazılır. Yani her Erzurumlunun bir şehit atası var. Ermenilerin İnsanlık dışı her türlü işkence ve katliamını, Büyük Türk Serdarı Kazım Karabekir Paşa öncülüğünde kahraman ecdadımız sonlandırmış, aynı zamanda cihana insanlık dersi vermiştir. 12 Mart 1918 yalnız Erzurum´un değil, bir ulusun yeniden ayağa kalkışı, bir destan kaydıdır. Erzurum’umuzun 102’nci kurtuluş yıldönümünü coşkuyla kutluyor, şanlı ecdadımızı, vatan için can verme sırrına eren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi
Milli Şair Akif’e Vefa
Mesajında, 12 Mart 1921 ‘de ulusun bağımsızlık inancını kaydeden İstiklal Marşı’nın kabul edildiğini de hatırlatan Başkan Sunar, “İstiklal Marşı, bu aziz Milletin bağımsızlık azminin, birlik ve beraberlik şuurunun dizelere dökülmüş halidir. Bu vesileyle Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz. Duamız Akif’in duası: "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın!" Ruhu şad mekanı cennet olsun.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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