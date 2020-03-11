Dr. Bedir, “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir yeni koronavirüs COVİD19 hastalığından korunmak için kişisel hijyenin önemine vurgu yaptı.

Dr. Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın değimiyle Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir, bu hastalıkta riskler bellidir artık, riskler belli tedbirler basittir. Dolayısıyla tüm halkımızın Koronavirüsle ilgili paylaştığımız korunma tedbirlerini uygulaması ve özellikle de ellerimizi sık sık suyla sabunla yıkamamız çok çok önemli.'' dedi.

Dr. Bedir, herkesi basit tedbirleri uygulama konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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