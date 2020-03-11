Kadın girişimciler evlilik fuarına renk kattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadın girişimciler evlilik fuarına renk kattı

İHA

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 1115 Mart tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu 2. Erzurum Evlilik, Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı'nda, Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyeleri için stant açtı.

Kadın girişimciler evlilik fuarına renk kattı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 1115 Mart tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu 2. Erzurum Evlilik, Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı’nda, Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyeleri için stant açtı.
Fuar merkezinde düzenlenen açılış törenine, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Temsilcisi ve ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile Başkan Yardımcısı Zeynep Şekerdağ Polat katıldı. Törende ETSO adına bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, 2018 yılı Mayıs ayındaki kitap fuarı ile kapılarını ziyaretçilerine açan, bölgenin örnek fuar merkezinde bugüne kadar farklı tarihlerde 13 fuar düzenlendiğini ifade etti.
Polat; “Fuarlar, rekabete güç katıyor”
Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bu yıl da yüzlerce markayı bünyesinde bulunduran 70 firmanın katılımıyla açılan bu fuarlar, her geçen yıl artan katılımcı sayısıyla, ileride daha geniş katılımlı ve uluslararası fuarlar olacağı yönünde bizleri umutlandırıyor. Birbirini tamamlayan sektörleri bir araya getiren ve katılımcı bütün firmaların mal ve hizmet alımı ihtiyacına cevap verebilecek olan üç fuarın da şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını ve bereketli geçmesini diliyorum. Üretim ve istihdama destek veren, ilimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayan büyük küçük her firma bizim için çok değerlidir. Biz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu anlamda işletmelerimizin ufkunu açacak, onlara yeni pazar imkanları sunacak her türlü organizasyonda olduğu gibi fuarlarda da elimizi taşın altına koymaya çaba gösteriyoruz. Çünkü bu fuarlar sektörlerin ve firmaların rekabetine güç katıyor.”
Konuşmasında, “Üretimde ve ticarette rekabetin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında fuarların etkili gücünün göz ardı edilmesi mümkün değildir” diyen Polat şöyle devam etti; “İnşallah Erzurum ileriki yıllarda, sektörlerimizin beklentileri doğrultusunda, her geçen yıl üzerine biraz daha koyarak daha nitelikli ulusal ve uluslararası fuarların merkezi haline gelecektir. Bu vesileyle bir kez daha biraz sonra açılışını yapacağımız üç fuarın şehrimize, firmalarımıza ve ilgili sektörlere hayırlı olmasını temenni ediyor, fuarın düzenlenmesine katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri stantları gezdi. ETSO’nun standını da ziyaret eden Vali Vekili Yıldız Büyüker, stantta yer alan KGK üyesi kadın girişimcilerle sohbet etti. Vali Büyüker’i ETSO standında ağırlayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ETSO’nun, KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu da Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu
Er-Vak Başkanı Güzel’den 12 Mart açıklaması
YEREL HABERLER Er-Vak Başkanı Güzel’den 12 Mart açıklaması
Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Engelli Kevser'in uçma hayali gerçek oldu
Dr. Bedir, “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”
YEREL HABERLER Dr. Bedir, “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten 12 Mart mesajı; “12 Mart, İstiklal Harbi’nin mihenk taşıdır”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten 12 Mart mesajı; “12 Mart, ...
Sunar: “12 Mart milli azim ve kararlılığın ifadesidir”
YEREL HABERLER Sunar: “12 Mart milli azim ve kararlılığın ...
Arısoy: “Talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici hakem heyetlerine başvurun”
YEREL HABERLER Arısoy: “Talep edilen bedele ilişkin olarak tüketici ...
BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı
Yastıklı cinayet sanığına 'iyi hal' indirimiyle 11 yıl 8 ay
YEREL HABERLER Yastıklı cinayet sanığına 'iyi hal' indirimiyle 11 ...
Başkan Orhan’dan kurtuluş mesajı “Esaretten hürriyete çok bedeller ödendi”
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan kurtuluş mesajı “Esaretten hürriyete ...
Kırkpınar 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Kırkpınar 12 Mart mesajı
DAP’tan çiftçi eğitimine yeni yol haritası
YEREL HABERLER DAP’tan çiftçi eğitimine yeni yol haritası
Türk Ocakları Başkanı Işık’tan kurtuluş günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Türk Ocakları Başkanı Işık’tan kurtuluş günü kutlama ...
Bebeklerde depresyon olur mu demeyin
YEREL HABERLER Bebeklerde depresyon olur mu demeyin
Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”
YEREL HABERLER Başkan Uçar: “Milletimiz kahramanlarını asla unutmaz”
AK Parti İl Başkanı Öz, “12 Mart yalnızca Erzurum’un değil, Anadolu’nun da kurtuluş tarihidir”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Öz, “12 Mart yalnızca Erzurum’un ...
Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
YEREL HABERLER Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
Gebeliği engelleyen 2 önemli neden
YEREL HABERLER Gebeliği engelleyen 2 önemli neden
Erzurum Valisi Okay Memiş’ten 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş’ten 12 Mart mesajı
(Görüntülü) Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da 'hijyenik' seferberlik
Başkan Karataş’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 12 Mart mesajı
Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği
YEREL HABERLER Kadın çiftçiye ‘Sağlık’ desteği
Erzurum ve Hatay kaybetti, zirve karıştı
YEREL HABERLER Erzurum ve Hatay kaybetti, zirve karıştı
‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X