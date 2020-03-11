Ahmet Bayram yeni bir dünya projesi gerçekleştirdi

Yıllardır televizyonlarda yayınlanan birçok dizi, televizyon programı ve yarışma programlarına imza atan yapımcı Ahmet Bayram, özellikle unutulmaz dizisi Türkiye’de 3 yıl gibi sürede 90 bölüm yayınlanmış ve birçok ödül kazandı. Ayrıca unutulmaz dizisi yurt dışında en çok ilgi gören ve dünyada en çok seyredilen diziler sıralamasında ilk beş dizi içerisinde yer aldı. Yine Ahmet Bayram’ın yapmış olduğu Esra Erol’da evlen benimle adlı program Türkiye’de en çok reyting alan program olmuştu.

Ahmet Bayram dünyada bir ilk olacak olan abtmx adlı dijital platform projesini tasarladı. Dünyanın en önemli iki şirketinin de bu projenin peşinde olduğunu, bu iki şirketten biri Amerikan’ın en önde gelen şirketi diğeri ise İngiltere’nin en önemli medya şirketi. Bu iki şirkette projenin haklarını satın almak istiyorlar fakat Ahmet Bayram satmak yerine Türkiye’de ilk defa bir dünya projesini kendisi hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Abtmx projesinin içeriğinde her bireyin hem platform içerisinde bulunan içerikleri izleyecekleri gibi aynı zamanda farklı seçeneklerin ve her bireye ait sürprizlerin olmasından dolayı projenin dünyada bir ilk olasının yanı sıra fazlaca mali getirisinin de olacağı belirtiliyor.

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