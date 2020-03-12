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(Görüntülü) Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı

DHA

(Görüntülü) Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı


ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent'ten hareket eden Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 DH 221 plakalı yolcu otobüsü, saat 08.30 sıralarında Sanayi Semti'ne geldiğinde, motor bölümünden alev aldı. Şoför, otobüsü sağa çekip yolcuları tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. 
Otobüste maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum
2020-03-12 10:30:41

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