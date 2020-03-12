Erzurum’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Erzurum’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.
Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Hilalkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki yolcu otobüsü, saat 9.00 sıralarında Sanayi Semti'ne geldiğinde, motor bölümünden alev aldı. Şoför, otobüsü sağa çekip yolcuları tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi.
Otobüste maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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