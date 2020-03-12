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Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Gökçan'dan Erzurum'un kurtuluşunun 102. Yıl dönümü mesajı

İHA

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Gökçan, 12 Mart Erzurum'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Gökçan'dan Erzurum'un kurtuluşunun 102. Yıl dönümü mesajı

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Gökçan, 12 Mart Erzurum’un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Türk’ün sarsılmaz iradesi, vatan ve bayrak sevgisinin, Dadaşın üstün cesaret ve kahramanlığının tarihe altın harflerle yazıldığı Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 12 Mart 1918, kuşkusuz sadece aziz milletimizin değil, tüm mazlum milletlerin direnişine ve yeniden dirilişlerine esin kaynağı olan tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Gökçan, ‘’Erzurum Kilidi Mülki İslam’ın Mevla’ya Emanet Olsun Erzurum" dizelerinde de belirtildiği gibi Erzurum; İslam’ın kilidi, Anadolu’nun önsözüdür. Erzurum, elbette sayısız kahramanın ve kahramanlıkların otağı, Türk tarihinin dönüm noktalarında varlık göstermiş olan şanlı bir vatan toprağıdır. Tarih boyunca bir milletin dirilişinin, tutsaklığa ve sömürüye başkaldırışının nice destanları hep bu topraklar üzerinde yazılmıştır. Bu sene 102. Yılını kutladığımız bu şanlı zaferin önemini hakkıyla anlatabilmek amacıyla yıl boyunca birçok etkinlikte bulunmayı hedefliyoruz. Şanlı zaferin kazanılması noktasında, özgürlük, bağımsızlık ve kurtuluş için şahadet şerbetini içen şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Doğu’nun Muzaffer Kumandanı Kazım Karabekir Paşa’yı, şanlı Türk ordumuzun kahramanlarını, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz’’ diye konuştu.
Çanakkale’den Aziziye kadar, bütün bir kurtuluşun destanı olan İstiklal Marşı’nın kabulü de yine bu ay içerisinde TBMM’de gerçekleştiğini belirten Gökçan, ‘’Bugün 99. Yıl dönümünü idrak ettiğimiz İstiklal Marşının kabulü, milletimizin bağımsızlık aşkını ve sömürgeci güçlere karşı kutlu direnişini dile getiren eşsiz mısraların bu milletin ruhuna nakşedilmesini sağlamıştır.
Bu vesileyle Milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, bu büyük eseri milletimizin Milli Marşı olarak bizlere armağan eden Büyük Millet Meclisimizin bütün üyelerini ve bütün istiklal kahramanlarımızı da rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.’’ Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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