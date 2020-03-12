MHP Yakutiye İlçe Başkanı Pasin’den 12 Mart mesajı

MHP Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin, 12 Mart Erzurum’un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Pasin mesajında, "Tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Erzurum için 12 Mart 1918 tarihi dönüm noktalarından birisidir. Ülkemizin ve bölgemizin düşman işgalinden kurtuluşu olan bu günler aynı zamanda acının, kederin uzun süre yaşandığı, gözyaşının dinmediği zamanlardır. Ama yine bu dönemler, Anadolu insanının onurunu, gururunu, vatan sevgisini, kahramanlıklarını göstermesi açısından da önemlidir ve tarihe not düşülecek niteliktedir. Bu sene Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını idrak etmekteyiz. Güçlü ve Yeni Türkiye Yolu'nda Kurtuluş günlerindeki gibi birbirimize kenetlenerek; insanımızı mutlu, yarına güvenle bakabilen bireyler haline getirmeliyiz. Geleceğin Türkiye’si için çalışmalıyız, üretmeliyiz. Ve geçmişimizden dersler alarak gençlerimizi eğitmeli, yeni dünya ya hazırlamalıyız. Zira artık savaşlar bilgi, güç ve ekonomi üzerinden yapılmaktadır. Kendi gücümüzün, potansiyelimizin, dünyada hiç bir millete nasip olmayan vatan millet sevgimizin farkında olmalıyız. Dünyanın gözbebeğinin Türkiye, Türkiye’nin gözbebeğinin ise Erzurum olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız. İlimiz, yukarıda da belirttiğim üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi derinliği olan bir vatan parçasıdır. Erzurum hiç şüphe yok ki Kurtuluş Savaşımızın, Cumhuriyet’e giden yolun en önemli kilometre taşlarında birisidir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ni burada gerçekleştirmiş, Kurtuluş’a ve Türkiye Cumhuriyetine giden yol, 12 Mart 1918’de kurtarılan Erzurum’dan geçmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Şerefli, kutlu ve bir o kadar acı anılarını yürekten yâd ediyoruz. Bu vatanı bizlere emanet eden atalarımızın ruhları şad olsun. Erzurum’un Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. kutlama gününü bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

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