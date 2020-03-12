Tekman’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıldönümü etkinliği

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü nedeni ile Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde program düzenledi.

Milli Eğitim konferans salonunda ki programa Tekman Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Mustafa Ergin daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın sunuculuğunu 12. sınıf öğrencisi Ünsal Yunus Budak ve 11.sınıf öğrencisi Selvi Binici yaptı.

Program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Kuranı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Ümit Sarvan yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu koro ise müzik eşliğinde türküler söyledi.

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