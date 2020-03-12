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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TBMM’de 12 Mart gündemi

İHA

TBMM’de 12 Mart gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart Erzurum'un kurtuluşunun Türk milleti için özel bir tarih olduğunu ifade etti.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milleti tarif eden kodların tamamının İstiklal Marşı'nda yer aldığını söyledi. Aydemir, "12 Mart 1918, Erzurum'un yeniden destan yazdığı tarihin adıdır; şahlanışın, kurtuluşun adıdır." diye konuşu.
ŞEHİTLERİMİZE MİNNETARIZ
Nene Hatun'un, Alvarlı Muhammed Lütfi Efe'nin yaptıkları ve gösterdiği kahramanlıkların dünya durdukça gelecek kuşaklara aktarılacağını belirten Aydemir, "O günlerde kim bugüne katkı sunmuşsa yüreğimizde özel yer edinmiştir. Şehitlerimize, gazilerimize, minnettarlığımızın sonu yoktur." dedi.
MİLLETİ TARİF EDEN KODLAR
AK Partili Aydemir, 12 Mart'ın İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü olduğunu da belirterek, başka milletlerin marşlarında coğrafyalarını, milletlerini yücelten kavramlar olduğunu söyledi. İstiklal Marşı'nın Türk milletini tarif ettiğini, marşta vatan, toprak, millet, istiklal ve istikbal bulunduğunu dile getiren İbrahim Aydemir, milleti tarif eden kodların tamamının İstiklal Marşı'nda yer aldığına dikkati çekti.
Aydemir, İstiklal Marşı'nda kuru laflar bulunmadığını vurgulayarak, milletçe bir daha böyle bir marş yazılmaması için dua ettiklerini belirtti. Mehmet Akif Ersoy'u da yüreklerine raptettiklerini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, "Onu da orada tutup rahmet ve minnetle anacağız. İyi ki onlar bize yol göstermişler. Gösterdikleri yol üzerinde yürüyoruz. Dolayısıyla rotamız doğru, geldiğimiz durum bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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