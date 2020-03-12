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Erzurum’un tarihi eserlerini ve kültürel değerlerini karakalem çalıştılar Yakutiye Anadolu Lisesi’nden 102. Kurtuluş yıldönümü anısına anlamlı sergi

İHA

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen "Erzurum" temalı karakalem resim çalışmaları sergisi yoğun ilgi gördü.

Erzurum’un tarihi eserlerini ve kültürel değerlerini karakalem çalıştılar Yakutiye Anadolu Lisesi’nden 102. Kurtuluş yıldönümü anısına anlamlı sergi

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen “Erzurum” temalı karakalem resim çalışmaları sergisi yoğun ilgi gördü.
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencilerince “Erzurum” temalı karakalem resim çalışmaları sergisi düzenlendi. Erzurum MNG Alış veriş Merkezi’nde açılan sergide Erzurum’un tarihi eserleri ve kültürüne ait 42 eser yer alıyor. Serginin açılışına Okul Müdürü Kemal Balcı, Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut, okul idarecileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Serginin açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Kemal Balcı, “Okulumuz iki yıl önce eğitim öğretime başlamış bir okul. Öğrencilerimiz için asıl hedef elbette akademik başarı. Ancak akademik başarının yanı sıra yetenekleri doğrultusunda onların sanatsal sosyal ve sportif faaliyetlerde görmek bizim için en büyük kazançlardan birisi. Erzurum’un kurtuluşunun 102. Yıldönümü anısına böyle bir etkinlik planladık. Şehrimizin tarihi eserlerinin yanı sıra kültür ve geleneklerini karakalem çalışmasına aktarıldı. Emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Erkut ise “Erzurum’un tarihi eserleri var. Erzurum’a mal olmuş kültürel değerleri çalıştık. Ciritten, Cağ kebabından kadayıf dolmasına şehre özgü değerleri kara kalemle resimlere yansıtıldı” diye konuştu.
Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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