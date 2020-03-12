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Başkan Sekmen’den İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü mesajı

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İstiklal Marşımız; hürriyetine sevdalı olan aziz milletimizin milli dirilişinin ve şahlanışının bir akdidir" dedi.

Başkan Sekmen’den İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İstiklal Marşımız; hürriyetine sevdalı olan aziz milletimizin milli dirilişinin ve şahlanışının bir akdidir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 99’uncu yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; İstiklal Marşı’nın, milli haysiyet ve milli hassasiyetin yanı sıra Türk’ün ortak milli değerlerinin en manzum ifadesi olduğuna vurgu yaparak; şunları kaydetti: “İstiklal Marşı, esasında dünyanın dört bir yanına adaleti, merhameti, hakkı, hukuku ve Allah’ın rızasını taşımış olan kahraman ecdadımızı ve bu kutlu ecdadın torunları olan bizleri, yani necip milletimizi tarif etmektedir. Çünkü İstiklal Marşı’mızdaki ruh, milli ruhumuzdur, diriliş ve şahlanış coşkumuzdur. İstiklal Marşı; yüreklerimizde mahfuz olan vatan, bayrak ve millet aşkımız, hürriyet, istiklal ve istikbal tutkumuzdur. Kaldı ki, Merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nı yazmaya ‘Korkma!’ hitabıyla başlaması dahi milletimizin cesaretine, ferasetine ve basiretine dikkat çekmek içindir. Zira Mehmet Akif, yüreğini, zikrini ve fikrini ihlasla ve milli bir imanla beslemiş olan bir milletin ölümden, elemden ve de zulümden korkmayacağını, o dönem belki de en iyi bilenlerden birisidir. Dolayısıyla İstiklal Marşı’mız bizim yol haritamız, yüksek değerlerimizi ifade eden güç kaynağımız, birlik ve beraberliğimizin yanı sıra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlık ölçümüzdür, kırmızı çizgimizdir. Milli Mücadelemizin en hususi biçimde dile getirildiği İstiklal Marşı’mızı kaleme alan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise; milli hafızamıza kayıt düştüğü değerler, öğütler ve tavsiyeleriyle milli hislerimize tercümanlık eden yegâne bir isimdir. Bu vesileyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99’uncu yılı aziz milletimize kutlu olsun diyorum.”

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