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Diva-Sen Şubesi’den İdlib gazisine ziyaret

İHA

DİVASEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İdlib Gazisi Muhammet İkbal Salakoğlu'nu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diva-Sen Şubesi’den İdlib gazisine ziyaret

DİVASEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İdlib Gazisi Muhammet İkbal Salakoğlu’nu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Harekat sırasında kahramanca mücadele veren gazi Muhammet İkbal Salakoğlu’nu Erzurum’daki baba ocağında ziyaret eden DivaSen Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, Gazilerimizin millet adına canını, kanını, uzuvlarını feda eden kahraman insanlar olduğunu belirterek, ”Muhammet’in sağlık durumu çok şükür iyi. Bu vesileyle bir kez daha şehit verdiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerken, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah, ordumuzu devlet millet adına görev yapan kahraman askerlerimizi korusun ve Muzaffer eylesin. Bizler devlet olarak her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız.” dedi.
Gazi Muhammet İkbal Salakoğlu ise, sağlığına kavuştuğunda görevine devam etmek istediğini belirterek,"Ülkemizin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu, devletimizin bize sunduğu imkanlardan görüyoruz. İyileştiğimde yeniden görevime dönmek istiyorum. Suriye halkı Türk askerini bir umut olarak görüyor. Devriyelerimizde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Saldırıda şehit olan arkadaşlarımın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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