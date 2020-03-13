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Otobüs terminallerinde `koronavirüs´ önlemi ve yoğunluğu

DHA

Otobüs terminallerinde `koronavirüs´ önlemi ve yoğunluğu


Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) -  ERZURUM´da koronavirüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta eğitime ara vermesi sonrası, Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde yoğunluk yaşandı. Virüs nedeniyle terminalde geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yolcu otobüsleri de virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde 3 hafta eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler otobüs terminallerine akın etti. Memleketlerine dönmek isteyenler zaman zaman Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde yoğunluk oluşturdu. Bazı öğrencilerin maske taktığı görülürken, üniversiteliler yolculuk boyunca kolonyalı önlem aldıklarını söyledi.
Giresun Üniversitesi Coğrafya bölümü son sınıf öğrencisi Fuat Orak, grip olduğu için herkesin kendisine virüslü gibi baktığından yakındı. Orak, "Okullar tatil oldu. Üç hafta uzun bir tatil eve gidiyorum. Giresun´dan Erzurum´a geldim. Aktarmalı olarak memleketim Diyarbakır´a gideceğim. Bizim kadere olan inancımız var, ecel gelirse zaten geliyor. Grip olduğumuzda kağıt mendille burnumuzu sildiğimiz zaman insanlar tuhaf tuhaf bakıyor `acaba bu da koronaya mı yakalandı?´ diye. Tedirgin oluyoruz, insanlardan çekindiğimizden artık peçete kullanamıyoruz´´ diye konuştu.
OTOGARDA ÖNLEM
Günde yüzlerce yolcu giriş-çıkışının olduğu otobüs terminali de dezenfekte edildi. Otobüs terminalinin her noktasının ilaçlandığını belirten Büyükşehir Belediyesine bağlı Otogar ve Semt Garajları Şube Müdürü Hüseyin Oktay, "Dünya üzerinde yayılan koronavirüsten dolayı alınan tedbirler doğrultusunda büyükşehir belediyesi olarak haftada bir terminal iç ve dış kulvarlarda ilaçlama yapılıyor. Bunlar her hafta tekrarlanacak. Virüs tehlikesi son bulana kadar gerekli tedbirleri alacağız" dedi.
MOLA SONRASI KOLONYA KULLANILIYOR
Yolcu otobüslerinde de virüs önlemleri alınarak, araçlar dezenfekte edildi. Otobüs iç kısımları ve tutacaklar çamaşır suyu ile siliniyor. Otobüs firması operasyon müdürü Ali Fuat Ünlü, şunları söyledi:
"Koronavirüsle ilgili genel olarak araçlarımızda iki gündür dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Personelimizi bilgilendirmek açısından da mola sonlandıktan sonra seyahate devam ederken kolonya tutulması, bagaj alırken ve araç içerisinde yolcumuza karşı konuşmalarda yakın temaslarda biraz daha mesafeli kalmalarını konusunda kendilerini seminer düzenleyerek bilgilendirdik. Elimizden geldiği kadarıyla virüsle alakalı tedbirleri almaya devam ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ
2020-03-13 11:51:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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