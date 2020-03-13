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Burun estetiğinde kadınlar güzellik, erkekler doğallık istiyor

İHA

Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiğinde kadınların güzellik erkeklerin ise doğallık istediğini söyledi.

Burun estetiğinde kadınlar güzellik, erkekler doğallık istiyor

Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiğinde kadınların güzellik erkeklerin ise doğallık istediğini söyledi.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, “Ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Bazen görsel amaçlı yapılan bu ameliyat çoğu zaman da kişinin burun tıkanıklığını gidermek için yapılıyor. Amaç estetik olarak daha güzel, fonksiyon olarak rahat nefes alabilen sağlıklı bir burun elde etmektir” dedi.
Burnu yüz ile uyumlu hale getirmek için burnun şekli, büyüklüğü ve genel görüntüsünde değişikliklerin yapılabildiğini ifade eden Op.Dr. Baykal, “Bu ameliyatla burun küçültülebilir veya büyültülebilir, kontüründe değişiklikler yapılabilir, burun sırtındaki kemer düzeltilebilir, burun ucunun kalkıklığı ayarlanabilir. Ancak tüm bunların ne kadar ve ne derece gerçekleşebileceğine kişinin kıkırdak ve kemik yapısı ile cildinin kalınlığı izin verir. Burun estetiği içi uygun aday şu durumlardadır; Burun oldukça geniş veya uzunsa, burun kemiği kırık ve çökükse, travma veya kaza sonrası burnun şekli değişmişse, burunda gözlük kullanımını engelleyecek derecede büyük kemer varsa, burun ucu düşükse, burun delikleri asimetrikse, burun aksında eğrilik varsa, burun tıkanıklığı sorunu burnun şekil bozukluğundan kaynaklanıyorsa. Burun estetiği ile mükemmel bir buruna sahip olunabilir mi ? diye sorulacak olursa; Bu ameliyat ile yapılabilecek değişiklikler sınırlar içerisindedir. Unutmamak lazım ki; öncesinde de burun yapımız mükemmel değildir, sonrasında da bire bir hayal ettiğimiz buruna milimetrik ölçümlerle sahip olamayabiliriz. Bence bu ameliyattan en çok memnun olanlar beklentilerini gerçekçi düzeyde tutanlardır. Burun estetiğiyle yeni bir ifadeye sahip olup güzelleşseniz de yepyeni bir çehre kazanamazsınız” diye konuştu.
Herkesin burun kıkırdağı ve dokusunun farklı yapıda olduğunu kaydeden Op.Dr. Baykal, “Ayrıca burnun yüzdeki duruşunu belirleyen çene, alın ve yanaklar da kişiye özgüdür. Bu nedenle bir başka kişide beğenilen burnun sizde de aynı sonucu verme ihtimali yüksek değildir. Bu operasyon limitleri olan bir ameliyattır. Hayalleriniz daima olması muhtemel beklentilerle örtüşmelidir. Bence ne istediğinizi bilmeniz ve öncesinde doktorunuzla mutabık kalmanız oldukça önemli. Bazen hasta fotoğrafı üzerinde oynamak dahi yanıltıcı olabiliyor, çünkü fotoğraf üzerinde yapılan değişiklikler ekran üzerinde yapılırken, ameliyat esnasında yapılan değişiklikler canlı doku üstünde ve cerrahi beceri ile gerçekleştirilir. Burun estetiği sonrası şu gibi sorunlar yaşanabilir; aslında başarılı bir burun estetiği sonrası sorun olma ihtimali düşüktür. Her şeyden önce şunu bilmenizde fayda var, tüm estetik ameliyatlar içinde en zor olanı burun estetiğidir. Oldukça titiz ve sabırlı çalışmayı gerektiren komplike bir ameliyattır. Tecrübesi az olan cerrahların elinde komplikasyon oluşma ihtimali elbette yüksektir ama bazen çok iyi ellerde dahi hastanın dokusundan kaynaklanan sorunlar oluşabilir. Burun kemik ve kıkırdaklarının en son şeklini alması birinci yılda olur. Bu nedenle kesin yargıya varabilmek için uzun bir süre beklemek gerekir. Burun her gün değişir. Eğer yapısal destek greftleri kullanılmadıysa burun ucunun ve burun orta çatısının bir miktar düşmesi olağandır. Bazen burun eğriliği yeterli düzelmeyebilir veya ameliyat sonrası nefes alma sorunu devam edebilir. Burun ameliyatındaki tercihi doktora bırakmak gerekir. Kapalı teknik çok eski bir tekniktir, yetersiz kaldığı ve uzun dönem sonuçları her zaman iyi olmadığı için modern rinoplasti de açık teknik geliştirilmiştir. Amerika’da burun estetiği yapan cerrahların yüzde 90’nı açık tekniği tercih ediyor. İyi ellerde yapılan açık teknik burun estetiğinde sonuçlar çok doğal ve sağlıklı nefes alabilme konseptine uygun, özellikle uzun dönem sonuçları mükemmel” ifadelerini kullandı.
Ameliyat olanların en önemli isteğinin güzel burun, sağlıklı nefes alma ve hızlı iyileşme olduğunu belirten Op.Dr. Baykal, “Kadınlar burun estetiği ile güzelleşmek isterken erkekler doğal ve işlevsel bir burun arzu ediyorlar. Mesleğiniz, hobileriniz, yaşam biçiminizde ameliyata dair beklentilerinizi etkileyebiliyor. Örneğin bir yoga hocasının öncelikli beklentisi sağlıklı nefes alma olurken, bir tv starıysanız güzel ve çekici burun olmazsa olmazınızdır. Bu arada teknolojinin gelişmesi, tamponsuz burun estetiğinin uygulanması ağrı ve morarma gibi can sıkıcı şikayetleri de oldukça azaltmış durumda. Üzülerek görüyorum ki burun estetiğinde hatalı bir pazarlama stratejisi olarak kullanılıyor lazer. Hiçbir şekilde burun estetiği ameliyatlarında lazer kullanmayız. Ne burnunuzdaki kemeri törpülemek için, ne de cilde kesi yapmak için lazer kullanmazsınız, bu iş için mükemmel cerrahi setlere sahibiz. Ayrıca aşırı ısının ciltte yapacağı tahribatı burun estetiği ile uğraşan hiçbir doktor cerrah göze alamaz” açıklamalarında bulundu.

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