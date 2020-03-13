Başkan Karataş’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin her köşesinde İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan, İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen, başkalarının dertleri ile dertlenen, kişisel işlerini mesleki ve toplumsal sorunların hep bir adım gerisinde tutan, sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, ‘önce insan’ ilkesi ile gece gündüz demeden özveri ile çalışan, Hayatımızın her alanında yanımızda olan, çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

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