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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meteoroloji uyardı

İHA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kar uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın Pazar gecesi ve Pazartesi günü yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği belirtildi. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar seklinde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının önümüzde ki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşeceğinin beklendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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