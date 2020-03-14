ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı

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Erzurum Teknik Üniversite Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

Üniversite öğrencilerine 3 haftalık tatil verilmesinin ardından üniversite yönetimince kampus içerisinde bulunan tüm binalar derslikler ve idari binalar ilaçlandı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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