Başkan Aydın’dan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Aydın mesajında, "Ülkemizin tarihinde müstesna bir yeri olan Erzurum Birinci Dünya harbi sırasında çok büyük acılara, büyük katliamlara ve vahşetlere tanık olmuştur. Düşman işgalinden kurtuluşu uğruna halkımız, kadınıyla, erkeğiyle, genç yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine nadir rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarabilmiş, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Anadolu’yu vatan bilmiş, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösterebilmiş insanımızın mücadelesi, tüm dünyada bağımsızlık mücadelesi veren halklara da onurlu bir örnek teşkil etmiştir. Özellikle Rus ve Ermenilerin saldırılarında, zulümlerinde şehit veya gazi vermemiş, bu acıları hissetmemiş bir Erzurumlu düşünülemez. Birinci Dünya Harbi sırasında özellikle 19161918 tarihleri arasında Erzurum’da 50 bine yakın yiğit insanımızı, kardeşimizi diline, dinine, canına ve milletini sahip çıkmak adına, vatanı uğruna şehit verdik. Toprağının her bir parçasında düşmanın gazabını en vahşi ve acımasızca yaşayan Erzurum’umuzun bir daha o acıları yaşamamak adına, güçlü ve dünyada söz sahibi olan, gücüne güç katmaya devam eden bir Türkiye’yi yine aynı ruhla, aynı özveriyle, aynı hislerle korumaya, geliştirmeye, güçlü kılmaya devam edeceğiz. 102 yıl önce Erzurum’un, Horasan’ın, Pasinlerin Köprüköy’ün, Aşkale’nin ve diğer ilçelerimizin her köşesi yakılmış, katliama ve acıların en büyüğüne maruz kalmıştır. Yaşanan bu acıları yıllarca yüreğimizde taşımış, unutmamış, unutturmamışız. Tüm bu yaşananlar yüreğimizde hala sızıdır. 12 Mart 1918 günü Erzurum’da verilen Hürriyet ve İstiklal mücadelesi Türk Milletinin, Erzurum’un bugünlere gelmesine vesile olan Milli mücadelemize de ışık tutmuştur. Hürriyet aşığı Horasanlılar için 16 Mart bayramdır, şölendir. Ayrıca Milli Mücadele; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Temmuz 1919 Tarihinde Erzurum’da toplamış olduğu Erzurum Kongresinde temelleri atılmıştır. Bu gurur Erzurum’umuza, Erzurumluya yeter. Horasanlı yiğit insanlar olarak başımız her zaman dik olacak, şanlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalanmaya devam edecektir. Biz Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Mehmet Akif’in Necip Fazıl’ın nesliyiz. Bundan gurur duyar, onur duyarız. Anadolu’nun her bir köşesinde vatan topraklarında verilen kurtuluş mücadelesinin en şanlı örneklerinden birini yaşamış Horasan halkı bilmelidir ki biz Ecdadımızdan aldığımız bu mücadeleci, bağımsızlık ruhunu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Ayrıca, sınır ötesinde Bahar Kalkanı Harekâtı’nda ve sınırlarımız içerisinde devletimizin bekası ve şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Allah, şanlı ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi daima muzaffer kılsın. Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, vatan savunmasında ön saflarda yer alan ecdadımızı minnetle yad ediyor. Horasanlı Aziz Hemşehrilerimin 16 Mart Kurtuluş Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.