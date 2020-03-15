Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu

DHA

Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrenci, Erzurum Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs ve uçaklarda yer bulamayan öğrenciler alternatif olarak treni seçti.
Erzurum'daki Atatürk ile Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci koronavirüs nedeniyle okullar 3 hafta tatili edilince soluğu otogar ve havalimanında aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine dönmek isteyen yüzlerce üniversite öğrencisi şehirlerarası otobüs ve uçaklarda yer bulamayınca alternatif olarak tren istasyonunun yolunu tuttu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, evlerine gidecek olmanın mutluluğunu yaşadı.
Yetkililer, Kars'tan gelip Ankara'ya giden 400 kişilik trenin okulların tatil edildiği ilk günden itibaren tamamen dolu olarak gittiğini söyledi. Uçak ve otobüste yer bulamadıkları için treni tercih ettiklerini söyleyen öğrencilerden Hilmi Emre Köroğlu, "Otobüste bir hafta yer boyunca yer yok. Uçak fiyatları çok yüksek o nedenle Adana'ya trenle gitmeyi tercih ettim" dedi
Öte yandan her gün yüzlerce kişinin uğradığı Erzurum Gar binası koronavirüs nedeniyle baştan aşağı dezenfekte edildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-03-15 14:04:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs ...
Yakutiye’nin çehresi değişiyor TOKİ’den Erzurum’a millet bahçesi
YEREL HABERLER Yakutiye’nin çehresi değişiyor TOKİ’den Erzurum’a ...
Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti
YEREL HABERLER Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri ...
AVM’lerde korona virüs önlemi
YEREL HABERLER AVM’lerde korona virüs önlemi
Başkan Aydın’dan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
Korona virüsü Palandöken'i de etkiledi Palandöken'de sezon kapanıyor
YEREL HABERLER Korona virüsü Palandöken'i de etkiledi Palandöken'de ...
(Görüntülü) Rekor eroin davasında sona gelindi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rekor eroin davasında sona gelindi
Rekor eroin davasında sona gelindi
YEREL HABERLER Rekor eroin davasında sona gelindi
Dadaşlar’da Akhisar mesaisi
YEREL HABERLER Dadaşlar’da Akhisar mesaisi
Çomaklı: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Çomaklı: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”
Doğu Anadolu Gözlemevi, saygın bilim dergilerinden Science’da yer aldı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gözlemevi, saygın bilim dergilerinden ...
Karaçoban İlçe Başkanlığına Tahir Durmaz seçildi
YEREL HABERLER Karaçoban İlçe Başkanlığına Tahir Durmaz seçildi
Aziziye’de Korona fırsatçılarına göz açtırılmayacak Başkan Orhan; Tüm şikâyetleri dikkate alıyoruz
YEREL HABERLER Aziziye’de Korona fırsatçılarına göz ...
Tüm alanlar dezenfekte ediliyor Buhara'da maksimum önlem
YEREL HABERLER Tüm alanlar dezenfekte ediliyor Buhara'da maksimum ...
ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı
YEREL HABERLER ETÜ kampüsünde ilaçlama ve dezenfekte çalışması ...
Uçuğa el sürmeyin
YEREL HABERLER Uçuğa el sürmeyin
Koronavirüsten daha bulaşıcı hastalık; Koronafobi
YEREL HABERLER Koronavirüsten daha bulaşıcı hastalık; Koronafobi
Meteoroloji uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı
Ehram’ın şehir tartışmaları devam ederken Erzurumlu hanımlar ehrama modern dokunuşlarla bir geleneği sürdürüyor
YEREL HABERLER Ehram’ın şehir tartışmaları devam ederken Erzurumlu ...
Altay: “Fırsatçıları ihbar edin”
YEREL HABERLER Altay: “Fırsatçıları ihbar edin”
Göz yaşı kanal tıkanıklığına dikkat
YEREL HABERLER Göz yaşı kanal tıkanıklığına dikkat
Akne ve sivilce oluşumuna dikkat
YEREL HABERLER Akne ve sivilce oluşumuna dikkat
İmplant sonrası dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER İmplant sonrası dikkat edilmesi gerekenler
ETB Başkanı Oral " Fahiş fiyata ürün satanları ilgili mercilere bildirin"
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral " Fahiş fiyata ürün satanları ilgili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X