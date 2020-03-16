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Koronavirüs tatili eğitime engel olamadı

DHA

Koronavirüs tatili eğitime engel olamadı


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir özel kolej, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Sabah okula gelen öğretmenler, stüdyoya çevrilen sınıflarda evlerindeki öğrencilerine ders anlatıyor. Öğrenciler de internet üzerinden telefon, tablet ve bilgisayar aracılığıyla canlı olarak öğretmenlerini dinliyor.
Tüm dünyada görülen koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye'de ara tatil öne çekilerek, 16 Mart tarihinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Öğrencilerin bir hafta tatil yapacağı, ikinci hafta ise uzaktan eğitim alacağı açıklandı. Okulların tatil olma ihtimaline karşı, çalışmalara erken başlayan Erzurum'daki Özel Bilge Koleji, stüdyoya dönüştürdüğü sınıflarda öğrencilere eğitim veriyor.
Her gün okula gelen öğretmenler, boş sınıflarda tahtanın karşısına geçip, ders anlatıyor. Evde bulunan öğrenciler de internet üzerinden bilgisayar, tablet ve cep telefonu aracılığıyla öğretmenlerini dinliyor. Kolej tarafından geliştirilen web ara yüzü sayesinde öğrenciler, sisteme giriş yapıp, dersleri canlı takip ediyor. Öğrenciler, canlı yayın sırasında öğretmenlerine bağlanıp, soru sorabiliyor. Günde 5 saat ders eğitim alan öğrenciler, kayıt altına alınan dersleri tekrar izleme şansına sahip olabilecek. 
Bugün ilk derse başlamadan önce öğretmenler, kamaranın karşısına geçip, öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon konuşması yaptı. 
SINIFLARI STÜDYOYA ÇEVİRDİLER
Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı konu ile ilgili şunları söyledi:
"Salgının ülkemizdeki yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirleri destekliyor ve sonuna kadar arkasında duruyoruz. Ülke olarak zor bir süreçteyiz ve biz de eğitimciler olarak bu süreci iyi yönetiyoruz. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için önlemlerimizi aldık. İnternet üzerinden öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Öğrencilerimizin evlerinde adeta bir okul ortamı oluşturacağız. Öğrencilerimiz öğretmenlerini internet ortamında görebilecek ve ders esnasında onlara soru sorabilecekler. Konular, ders içerikleri aynı şekilde devam edecek. Bu sürecin uzaması halinde de hiçbir problem olmadan derslerimize devam edeceğiz."
HERKES MEMNUN
Veliler ise çocuklarının evde olmasına rağmen eğitimlerinden geri kalmayacağı için mutlu olduklarını söyledi. Öğrenciler evde olmalarına rağmen video konferans sayesinde kendilerini sınıfta gibi hissettiklerini belirtti. Öğretmenler de virüsün eğitimin önüne geçmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.DHA-Eğitim Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-03-16 13:53:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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