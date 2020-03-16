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Vali Memiş: “Erzurum Havaalanı'nda termal kameraları faaliyete geçirdik” Erzurum Valisi Okay Memiş: “Erzurum’da test yapılan 200 numune negatif çıktı” “Bölgenin dezenfekte ihtiyacını Erzurum’dan sağlıyoruz” “Faiz fiyat artışlarını engellemek için 105 iş yerinde 129 ürüne cezai işlem yaptık”

İHA

Vali Memiş: “Erzurum Havaalanı'nda termal kameraları faaliyete geçirdik” Erzurum Valisi Okay Memiş: “Erzurum’da test yapılan 200 numune negatif çıktı” “Bölgenin dezenfekte ihtiyacını Erzurum’dan sağlıyoruz” “Faiz fiyat artışlarını engellemek için 105 iş yerinde 129 ürüne cezai işlem yaptık”

Erzurum Valisi Okay Memiş, korana virüsüne önlem amaçlı havaalanı iç hatlar yolcu giriş ve çıkışına termal kamera yerleştirdiklerini söyledi. Memiş, ayrıca Erzurum’da test yapılan 200 civarındaki numunenin negatif olduğunu ve kentte fiyat artışı yapan işletmelere de cezai işlem uyguladıklarını açıkladı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, ilde korana virüsüne karşı alınan önlemleri açıkladı. Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda belediye başkanları ve il müdürleri ile yapılan toplantının ardından Vali Memiş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erzurum Havaalanı İç Hatlar'a termal kamera yerleştirdiklerini ifade eden Memiş, “Bugün itibarı ile havaalanında termal kameraları faaliyete geçirdik. Bizim havalimanımız yurt dışına çok fazla kullanılmıyor ama buna rağmen yurt içi uçuşlarında bile bu önlemi aldık. Vücut sıcaklığının normalin üzerinde ölçtüğümüz yolcularımızı hemen sağlık önemlerinin alınması maksadıyla gerekli işlemleri yapacağız. Havalimanında özel bir oda oluşturuldu ve bir vaka olduğu anda sağlık ekiplerinin müdahale edebileceği bir alan var. Termal kameralar yurt dışından gelen vatandaşlar için kullanılıyor. Otobüs terminalleri için henüz gerek duyulmuyor. Bizim dış hatlarımıza yolcu gelmediği için termal kamerayı da aldık dış hatlarımıza koymaktansa iç hatlarımıza koyalım dedik. Dış hatlarda yolcu yok ama iç hatlarda her gün gelen yüzlerce yolcumuz var. Termal kamera dış hatlarda bekleyeceğine iç hatlarda beklesin diye koyduk ve bu süreçte gelen giden yolcularımızı da kontrol etmiş oluyoruz” dedi.
Geri gönderme merkezlerinde herhangi bir göçmen bulunmadığını belirten Memiş, “Göçmen hareketliliğinde farklı bir sisteme geçildi. Artık geri gönderme merkezlerine göndermek yerine sınırlarımızdan çıkmalarına izin veriyoruz. Ayrıca Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde şuanda neredeyse hiç kimse kalmadı. Onlara kendi istekleri doğrultusunda yasal yönden imkan tanındığı için buna yönelik adım atıldı. Şuanda orada yabancı terörist dediklerimiz dışında bir tek karantinaya tabi tuttuğumuz göçmenler var” ifadelerini kullandı.
Vali Okay Memiş, fahiş fiyat artışı yapan 105 iş yerinde 129 ürün için cezai işlem uyguladıklarını kaydederek, “Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından fahiş fiyata satılan ürünler üzerinde denetimler yapılıyor. 105 iş yerinde 129 ürüne işlem yaptık. Cezai işlemler uyguladık. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür konular olduğunda Valiliğimize, Ticaret İl Müdürlüğümüze müracaatta bulunsunlar. Öte yandan Endüstri Meslek Lisesinde dezenfekte üretimi yapıyoruz. Bölgenin ihtiyacını Erzurum karşılıyor. Burada üretilen ürünleri toplu taşıma yapılan yerlerde, camilerde, vatandaşların sık olarak bulunduğu kapalı alanlarda kullanıyoruz” şeklinde konuştu.
Şuana kadar Erzurum’da testi yapılan numunelerin negatif çıktığını açıklayan Memiş, “Şuana kadar ilimizde 200 civarında test yapıldı. Şimdilik ilimizde yapılan testlerde herhangi pozitif bir bulgu yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Testler burada yapıldıktan sonra Ankara’ya gönderiliyor. Süreç devam ediyor, her geçen gün yeni testler yapıyoruz. Biz sadece bu testleri Erzurum’dan değil civardaki 20 ilden gelen numuneleri değerlendiriyoruz” açıklamalarında bulundu.
Vali Memiş, konuşmasının son kısmında umreden gelen vatandaşların karantinaya alınması gerektiği, bu yüzden il sınırlarına kaçak şekilde girmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, “Umreden gelen vatandaşlarımız dün bir otobüs firmasını tutarak Erzurum’a gelmeye çalışıyorlardı. Yaklaşık 27 kişinin geldiğini duyunca tedbirlerimizi alarak Konya ve Ankara’ya yolladık. Bununla birlikte bir şekilde kaçak olarak umreden gelenler olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsinler. Bu vatandaşlarımızın mutlaka karantinaya alınması lazım. Bu kişileri biz tespit edince hemen alıyoruz. Sağlık taramasının ardından riskli olanları hemen karantinaya alıyoruz” dedi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise cezaevlerinde en üst düzeyde önlem aldıklarını ifade ederek, “Bakanlığımızın aldığı karar neticesinde cezaevlerindeki görüşleri durdurduk. Ailelerin kesinlikle tereddütte kapılmaması gerek. Sosyal medyada çıkan asılsız haberlere de itibar etmesinler. Bu süreçte tüm girişleri kontrollü sağlıyoruz. Yeni gelen yükümlülerimiz 14 gün boyunca karantinaya alınıyor. Cezaevine giren personelimizin de her gün kontrolleri yapılıyor. Adliyemizde duruşma faaliyetleri 2 hafta süreçler acil işlemler haricinde ertelenmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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