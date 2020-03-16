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Erzurum Valisi Memiş: Hava meydanında termal kamerayı faaliyete geçirdik

DHA

Erzurum Valisi Memiş: Hava meydanında termal kamerayı faaliyete geçirdik


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Valisi Okay Memiş, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında havalimanında bugün itibariyle termal kameranın faaliyete geçirildiğini söyledi. 
Vali Okay Memiş, koronavirüsle ilgili il genelinde alınan tedbirlerle ilgili kurum yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Merkez Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı sonrası Vali Okay Memiş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Virüsle ilgili bütün kurumların hazırlıklarını tamamladığı bilgisini veren Vali Memiş, sağlık kurumlarına da kişisel koruyucu ekipman dağıtıldığını bildirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin destekleriyle bastırılan broşürlerin halka dağıtıldığını anlatan Vali Memiş, kamu kuruluşlarında da çalışanları bilgilendirici eğitimler yaptıklarını kaydetti. 
TERMAL KAMERA FAALİYETE GEÇTİ
Tedbirler kapsamında havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan ancak kullanılmayan termal kamerayı yurt içi uçuşlarda kullanmak üzere faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Vali Memiş, "Hava meydanında bugün itibariyle termal kamerayı faaliyete geçirdik. Havalimanımız yurt dışı uçuşlarında fazla kullanılmıyor. Yurt içi uçuşlarda vücut sıcaklığını yüksek olarak ölçtüğümüz yolcularımız gerekli sağlık tedbirleri alınması maksadıyla gerekli işlemleri yapacağız. Orada özel bir oda oluşturuldu" dedi.
Başta büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerinin camiler, pazar yerleri, toplu taşım araçları okullarda her türlü dezenfeksiyon işlemini yaptıklarını belirten Vali Memiş, cami tuvaletlerine sıvı sabun kutularının monte edildiğini aktardı.
105 İŞ YERİ DENETLENDİ
Koronavirüs salgını sonrası bazı hijyen maddelerinde fahiş fiyat uygulamasına yönelik şikayetler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü'nün denetim yaptığını söyleyen Vali Memiş, "Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından fahiş fiyat denetimi yapıldı. 105 işyerinde 129 ürüne işlem yaparak cezai müeyyide uyguladık. Bu tür konularda valiliğimiz ve ticaret il müdürlüğümüze vatandaşlar müracaatta bulunabilirler" diye konuştu. 
NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ
Sadece il merkezi değil 20 ilçe ve hastanelerde gereken tedbirler alındığını ve hastanelerde steril alanlar oluşturulduğunu ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi:
"Her hastanemizde tedbir aldık. Sadece şehir merkezi değil 20 ilçemizde özel alanlar, steril alanlar oluşturuldu. En kötü senaryoya göre hazırlıklı durumdayız. Sağlık altyapımız bir çok ilin çok daha ötesinde. Bakanlığın tavsiye ettiği tedbirlerin daha ötesinde tedbirler aldık. Vaka olması halinde ne yapacağımız biliyoruz.  Bütün sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz asıl risk altında olan onlar. Onlar da her türlü tedbir almış durumdalar. Hep beraber mümkün olan en iyi şekilde bu krizi atlatacağımıza yürekten inanıyorum."
Açıklamasında koronavirüsle ilgili test merkezlerinden biri olan Erzurum'un bölgedeki 20'ye yakın ile hizmet verdiğini belirten Vali Memiş, bugüne kadar laboratuvarda yapılan 200'den fazla numunenin testinin negatif çıktığını kaydetti. 
KAÇAK GÖÇEK GELENLERİ BİZE BİLDİRSİNLER
Sınırların kapatıldığı için göçmen hareketliliğinin çok aza indiğini bildiren Vali Memiş, en önemli riskin umreden dönen kişiler olduğunu aktardı. Diyanetle birlikte umreden dönenleri tespit ettiklerini vurgulayan Vali Memiş, "Dün bir bilgi aldık. Umreden dönenlerin bir firmaya ait otobüsle buraya geldiklerini haber aldık. Hemen harekete geçerek bunları misafir edilmek üzere Konya ve Ankara'ya gönderdik. Kaçak göçek gelenler olduğun biliyoruz. Bunları lütfen bize bildirsinler vatandaşlarımız. Bunların karantina altına alınması lazım.  Biz tespit ettiğimizde hemen alır, sağlık taramasından geçirir, riskli olduğunda hemen karantina almak durumundayız" dedi. 
Vali Memiş, ilde kolonya sıkıntısı olmadığını sadece maskede sıkıntı yaşandığı bilgisini verdi. Memiş, bu konuda da büyükşehir belediyesi öncülüğünde bir işadamının yatırım yapacağını kaydetti. 
50 KİŞİLİK İLAÇLAMA EKİBİ
Bir işadamının ihtiyaç gereken sağlık malzemeleri üretimi konusundan kendilerinden yer kiraladığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kolonya konusunda sıkıntı olması halinde kendilerinin de devreye gireceğini anlattı. Belediyenin 50 kişilik ilaçlama ekibinin 4 araç, ayrıca 3 tane üzerinde ilaçlama makinesi olan araçlarla kenti ilaçladığı bilgisini veren Başkan Sekmen, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.
DURUŞMALAR 2 HAFTA ERTELENDİ
Basın toplantısında adliyede alınan tedbirler konusunda bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, cezaevlerinde gereken tüm tedbirlerin alındığını, personelin bile ısı ölçerle kontrol edildikten sonra içeri alındığını söyledi. Duruşmaların da bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 2 hafta ertelendiğini belirten Başsavcı Bölükbaşı, "Bilim kurulunun tavsiye görüşü doğrultusunda duruşma faaliyeti 27 Mart mesai bitimine kadar ertelendi. Malumunuz olduğu üzere duruşma faaliyetleri vatandaşların katılımıyla olduğu için 2 hafta süreyle yani 27 Mart mesai bitimine kadar Erzurum'da adliye duruşma faaliyetleri tutuklu ve acil işlemler dışında ertelenmiştir" dedi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-03-16 18:30:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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