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Doğu'nun dezenfektanı Erzurum Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden

DHA

Doğu'nun dezenfektanı Erzurum Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde üretilen 20 ton dezenfektan ile Doğu Anadolu Bölgesi 12 ilin ihtiyacı karşılanıyor. 
Koronavirüs salgını sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dezenfektan üretimiyle görevlendirilen meslek liselerinden biri olan merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde, çalışmalar yoğun tempoda sürdürülüyor. Kimya Teknoloji Bölüm Şefi Şener Güngör, teknisyenler, öğrenciler ve okul personelinin günde yaklaşık 14 saat çalışarak 20 ton dezenfektan üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği formüle göre çalışan öğrenci ve okul personeli, bölge illerindeki okullar başta olmak üzere kamu kuruluşlarının taleplerini karşılıyor. Üretilen dezenfektanlar bidonlara doldurularak kamyonlarla il ve ilçelere sevk ediliyor. 
Ürettikleri dezenfektanın yüzey temizlemede kullanıldığını belirten Kimya Teknolojisi Bölümü Atölye Şefi Şener Güngör, Doğu Anadolu illerinin yanısıra Karadeniz'deki bazı illerin ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyledi. 8 öğrenciyle beraber okul personelinden de faydalandıklarını kaydeden Güngör, bakanlık tarafından gönderilen formüle göre üretim yaptıklarını kaydetti. Piyasada sahtelerinin de olabileceğine dikkat çeken Güngör, "Dezenfektanların iyi kontrol edilerek alınması lazım. Aksi takdirde virüsle mücadele ederken çevreye zarar verebiliriz. Çünkü bunların hepsi kimyasal madde. Kullanımı çok önemli. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bakanlık onaylı belgeli ürünlerin alınması gerekir" dedi. 
SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR
Kongre caddesindeki okul binasında il ve ilçelerden gelen talepleri tek tek not alan Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Aksakal, sabah 8'den başlayan üretimin 22.00'ye kadar sürdüğünü kaydetti. Bakanlığın görevlendirmesi sonucu öğrenci, teknisyen ve personelle üretimi başlattıklarını belirten Aksakal, "Sabah 8'de başlayıp, gelen talepleri karşılayana kadar çalışma devam ediyor. Bazen gece 22.00'ye kadar çalışmalar sürüyor. 5 ton olan günlük kapasitemizi 15 ile 20 ton arasına yükselttik. Doğu Anadolu ile birlikte Karadeniz'in bazı kentlerine de biz dezenfektan gönderiyoruz. 12 ilin ihtiyacını burada yaptığımız üretimle karşılıyoruz. Ürettiğimiz dezenfektanın 1 litresi 1 lira 30 kuruş. 20 litrelik bir bidonu yaklaşık 31 liraya isteyen kurumlara gönderiyoruz. Siparişleri karşılamak için her gün aynı tempoda çalışmamızı sürdürüyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-03-17 09:23:50

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