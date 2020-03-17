Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı

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Erzurum’da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaz örtüyle kapladı.

“Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” sözünün bir kez daha yaşandığı Erzurum’da 17 mart’ta yağan yoğun kar yağışı vatandaşları gülümsetti. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaştığı Erzurum’da etkili olar kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Araç ve yaya trafiğinin güçlükle sağlandığı şehir merkezinde belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

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