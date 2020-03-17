Göz altı morluk problemine dikkat

Dr. Ayfer Aydın, göz altı morluklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Göz altı morluğu kişiyi yorgun ve yaşlı gösteren ve güzelliğini gölgeleyen ve Tedavisi kolay olmayan bir durumdur. Göz altı morluğu daha çok yapısal yani genetik olmakla birlikte; uyku problemleri, televizyon ve bilgisayar ekranı karşısında uzun süre vakit geçirmek, çok çaykahve içmek, sağlıksız beslenmek, çok sigara içmek gibi çevresel faktörler de göz çevresi morluklarına neden olabilir. Genellikle göz altı torbalanmaları, çukurları ve kırışıklıkları ile beraber görülür. Tedavi hastanın göz çevresinin morluğu ve yapısına göre şekillenir. Göz altına enjekte edilen özel solüsyonlar, göz altına uygulanan özel peeling solüsyonları, PRP uygulaması, göz altı ışık dolgusu, altın iğne Radyofrekans , Fraksiyonel lazer” dedi.

Göz altı morluk tedavisinde oldukça etkili yöntemler olduğunu ifade eden Dr. Aydın, “Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağı sadece göz çevresindeki morluk derecesine göre değil göz çevresinin torbalanma, çökkünlük, aşırı kırışma, kuruluk gibi diğer durumlarla birlikte değerlendirilerek kişiye göre şekillenecektir. Göz altı morluk tedavileri aynı zamanda antiaging etki göstererek deri altı kollajen tabakasını destekler. Yani morluk tedavisi yapılırken aynı zamanda göz çevresinde gözle görülür bir gençleşme sağlanmış olur” açıklamalarında bulundu.

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