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İple gelen güzellik

İHA

Op.Dr. Hakan Yüzer, iple yapılan estetikler hakkında bilgi verdi.

İple gelen güzellik

Op.Dr. Hakan Yüzer, iple yapılan estetikler hakkında bilgi verdi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Yüzer, “Farklı sebeplere bağlı olarak yüz ve vücutta oluşan deformasyonlar ve şekil bozuklukları bireylerde estetik kaygısı oluşturmaktadır. Bu tür bozulmalar sonradan ortaya çıkabildiği gibi, kalıtsal veya hormon yapısına bağlı olarak da görülebilmektedir. Bazı hallerde meydana gelen şekil bozuklukları ve deformasyonlar sebebiyle psikolojik sorunlar da yaşanabilmekte, bireyin sosyal yaşamdan uzaklaşmasın sebep olabilmektedir. Bireylerin direkt olarak bu tür sorunlarına yönelik olarak yaptırdıkları estetik girişimlerin dışında, daha güzel bir cilt ve vücut yapısına sahip olmak adına yaptırdıkları estetik uygulamalar da mevcuttur. Günümüzde gelişen teknoloji ile ameliyatsız olarak gerçekleştirilen estetik uygulamalarda vardır. Bunlardan biri iple kaş asma diğeri ise iple badem göz oluşturulmasıdır” dedi.
Kaş kaldırma operasyonlarının genellikle yaşlanma sonucu cildin elastikiyetini kaybetmesi ve yüz görünümünde değişimler oluşması sebebiyle yapıldığını ifade eden Dr. Yüzer, “Bu gibi durumlarda yüzde simetrik bir görünüm sağlanması ve estetik kazanımlar elde etmek adına kaş kaldırma ihtiyacı duyulabilmektedir. İlerleyen yaş, başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun farklı yerlerinde sarkmaların oluşumuna sebep olmakta, bazı durumlarda göz kapaklarındaki sarkmalar sebebiyle görme fonksiyonu olumsuz etkilenmektedir. Yüz ifadesinin oluşumunda önemli bir etken olan kaşlardaki sarkmalar ise, bireyin sürekli yorgun, sinirli ve asabi olduğu izlenimi vermektedir. İple kaş asma yöntemi, lokal anestezi uygulanmak suretiyle kolaylıkla yapılabiliyor. Kaş asma, saç çizgisi ön sınırından küçük bir delik açılması ve bu delikten geçirilen bir dikiş yardımıyla kaşın istenilen pozisyona getirilerek asılmasıdır. İstenilen sonucun elde edilmesine olanak sağlamakla birlikte, uygulamanın kalıcı olmaması ve kaşların bir süre sonra eski konumuna dönüyor olması dezavantajdır. Kişinin yüz yapısına ve yüz mimiklerini kullanma sıklığına bağlı olarak 6 ay ile 2 yıllık sürelerde tekrarlanması gerekebilmektedir” diye konuştu.
İple badem göz oluşturmanın ise gözün iç ve dış yan köşelerinin daha dışarı ve yukarı çekilmesi suretiyle gözün yeniden şekillendirilmesi amacıyla yapılmadığını kaydeden Dr. Yüzer, “Kantus adı verilen gözün iç, dış ve yan köşelerinin aşağıya doğru olması halinde bireylerin yorgun ve düşük enerjili görünmesi, bu tür uygulamaları gerekli kılmaktadır. Vücudun odak noktası olan yüzde oluşan bu tür olumsuzlukların oluşturduğu istenmeyen etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan iple badem oluşturulması, dokulara herhangi bir zarar vermeden yapılabilen basit bir estetik müdahaledir. İplerle doğru noktalardan giriş yapılarak ve özel teknikler kullanılarak badem göz ve kaş kaldırma işlemleri, risk almadan yapılabilmektedir. Kalıcılığı 12 yıl olup mutlaka uzun süreli bir miktar etki de oluşmaktadır. İşlemlerin riski olmayıp ilerde tekrar edilebilmektedir. Cerrahiye nazaran hiçbir kalıcı etki oluşmamaktadır. Güvenlidir ,geri dönüşümsüz kalıcı riskler içermez ,ofis şartlarında yapılabilir. Özellikle eriyebilen ipleri tercih etmekteyiz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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