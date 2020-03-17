Büyükşehirin dezenfekte timleri işbaşında

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ilaçlama ve dezenfeksiyon ekipleri, il genelinde hummalı bir çalışma içerisine girdi.

Şehir genelinde kamuya açık tüm alanları ilaçlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışma esasıyla görev yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının önemine dikkat çekti. Başkan Sekmen, “Toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan özel ya da kamu neredeyse bütün alanların ekiplerimiz tarafından ilaçlanmasına devam ediliyor” dedi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Sekmen, “Erzurum’da bu manada ilk olarak ikişerli gruplar halinde ve toplam 30 kişiden oluşan 15 ayrı dezenfeksiyon ekibi kurduk. ULV dediğimiz dezenfeksiyon sistemine sahip araçlarla birlikte bu ekiplerimiz şu ana kadar okul, kütüphane, cami, Kur’an Kursu, eğitim ve kültür merkezleri gibi bütün ortak kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte etti. Erzurum’daki dezenfeksiyon çalışmalarının tamamı Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde olduğundan, vatandaşlarımızdan gelen talepleri de anında değerlendiriyoruz. Her türlü teknik imkâna sahip olan ekiplerimiz ve yanı sıra gerek toplu, gerekse de bireysel tedbirler sayesinde bu süreci inşallah kazasıbelasız atlatmış olacağız. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ve getirilen kurallara harfiyen uymalı ve üzerimize düşen sorumluluğu hem de eksiksiz bir biçimde yerine getirmeliyiz. Tehlike geçinceye ve bu virüs etkisini kaybedinceye kadar dişimizi sıkacak, günlük yaşam alışkanlıklarımızı geçici bir süreliğine değiştirmek zorunda kalacağız. Gerekmediği sürece kalabalıklar arasına girmemeye çalışalım ve özellikle de kişisel temizliğe ve hijyene özen gösterelim. Kendimiz de dâhil olmak üzere çevremizdekileri de, hastalık belirtileriyle karşılaşma durumunda en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirelim, gerekli tıbbi müdahalelerde bulunulmasını sağlayalım. Unutmayalım ki, bu virüsle mücadele edebilmenin ve onu etkisiz hale getirmenin yolu, tedbir almak ve alınan tedbirlere de, eksiksiz bir biçimde riayet etmekten geçiyor" dedi.

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