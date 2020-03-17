Mali genel kurul ertelendi

Türkiye Curling Federasyonu’nun 29 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapmayı planladığı 1. Olağan Mali Genel Kurul, Koronavirüsle mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Curling Federasyonu’ndan Mali Genel Kurulun ileri bir tarihe ertelendiği haberi geldi. Türkiye Curling Federasyonu daha önce aldığı kararla 29 Mart 2020 tarihinde 1. Olağan Mali Genel Kurul toplantısını başkent Ankara’da yapmayı kararlaştırmıştı. Ancak Koronavirüsle mücadele kapsamında 1. Olağan Mali Genel Kurul ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, olağan mali genel kurulun ertelenmesi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Koronavirüs ile mücadele etmek için başlatmış olduğu önleyici tedbirler kapsamında, 29 Mart 2020 tarihinde Ankara'da yapılması planlanan Federasyonumuzun 1.Olağan Mali Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mali Genel Kurul ile ilgili duyurular Federasyonumuz web sitesinden yapılacaktır. Tüm delegelerimize saygıyla duyurulur.”

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