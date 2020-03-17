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Başkan Karataş'tan 18 Mart mesajı

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş'tan 18 Mart mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çanakkale zaferi, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır. Tarihimizde unutulmaz iz bırakan 250 bini aşkın şehidimizin ve yüz binlerce gazimizin bizlere armağan ettiği bir destanın; Çanakkale zaferinin 105. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Size taarruzu değil ,ölmeyi emrediyorum’ sözlerinin vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna neleri feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiç bir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanlarını bile kendine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir. Ecdadımız, birlik ve beraberlik içinde, onurlu ve kararlı mücadele ile ‘’ Çanakkale Geçilmez’’ sözünü tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmışlar. Çanakkale Zaferi, Türk Milleti'nin, tarihin hiçbir aşamasında bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiş ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayıp atmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferimizin 105. yıldönümü dolayısıyla bizlere bu vatanı emanet eden, Türk milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimize Yüce Allah' tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hepimizin bu onurlu gününü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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