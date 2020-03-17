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Gödekmerdan “Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz”

İHA

Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve HakSen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde verilen kararlar ile ilgili değişiklikler uygulanması için talepte bulunduklarını açıkladı.

Gödekmerdan “Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz”

Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve HakSen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde verilen kararlar ile ilgili değişiklikler uygulanması için talepte bulunduklarını açıkladı.
Gödekmerdan “Sağlık Hak Sen Genel Merkezimiz tarafından Sağlık Bakanlığına Yazılı başvuru yapılarak koranavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Genelgeye aykırı izin düzenlemelerinden vazgeçilerek Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyumlu bir düzenlemenin yapılması istenmiştir. Başvuruda, Sağlık Bakanlığının yayınladığı izin yazısında Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden farklı olarak yasal mazeretler hariç, hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, dezavantajlı grupların (durumları kurum amirlerinin değerlendirilmesine bırakılmış) idari izin haklarının kaldırıldığı belirtilmiştir. Başvuruda kamu kurum ve kuruluşlarında başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izinlerinin kullandırılmasında kolaylık sağlanması adına Bakanlıkça bir düzenleme yapılmamış olup, bu durum her türlü riskle karşı karşıya hizmet vermeye çalışan, salgın ve doğal afet durumunda göreve koşan sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği, bu zor şartlar altında bir nebze de olsa rahatlamalarının sağlanması için en büyük risk grubunda yer alan ve görevlerini özveri ile ifa eden sağlık çalışanlarının izinlerinin de Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun hale getirilmesi talep edilmiştir” dedi.
Gödekmerdan açıklamasını şöyle sürdürdü; “Başvurumuzda ASM çalışanlarının performansların askıya alınması talep edilmiş, kriz süresince herhangi bir hak mağduriyetine uğramamaları ve aile sağlığı merkezlerinde halkımıza sağlık hizmeti sunan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız virüs salgınına karşı korumasız ve riskli görev yaptıklarından bu konu ile ilgili bakanlığımız ivedilikle tedbir alması ve hizmetlisinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarında iyileştirme yapılması talep edilmiştir.”
Gödekmerdan, halkımızın takdir ettiği sağlık çalışanlarına sorumsuzca şiddet uygulayanların ve uygulamaya çalışanların bir kez daha düşünmesini isteyerek, herkesin korkuyla tedirginlikle Kendisini ailesini eşini çocuklarını annesini babasını düşünerek evine kapanarak önlemini aldığı, bütün devlet kurumlarında izinlerin kullanıldığı ve okulların kapatıldığı bu dönemde sağlık çalışanlarının canlarından ailelerinden eş ve çocuklarından feragat edip ülkemizde bu salgının eradike edilmesi için kendi hayatlarını yok sayıp, gece gündüz demeden bizler için çabalayan sağlık kahramanlarına teşekkür etti.

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